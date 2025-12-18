Latin NCAP, el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe, publicó los resultados de su última ronda de crash tests de 2025, destacando una mejora en el Suzuki Baleno y la obtención de la máxima calificación de seguridad para el renovado Kia Sportage. Estos resultados preceden la actualización de los protocolos que entrarán en vigor en 2026 y reflejan el impacto de las decisiones de los fabricantes para elevar los estándares de protección en la región.

La evaluación de Latin NCAP separa los resultados en diferentes categorías, tales como protección a ocupantes adultos, protección infantil, protección de peatones y usuarios vulnerables de las vías, así como asistencia a la seguridad. En el caso del Suzuki Baleno, producido en India, la versión probada con dos bolsas de aire y Control Electrónico de Estabilidad (ESC) logró una calificación de una estrella, con cifras concretas en cada rubro.

Sobre este puntaje, Latin NCAP señala que la estructura frontal y la protección para el pecho del conductor y pasajero fueron adecuadas, aunque con debilidades en impactos laterales. El informe afirma que la “mala protección contra impactos laterales, la falta de asistentes de velocidad y la falta de tecnologías ADAS explican la baja calificación de estrellas” del Baleno.

El Suzuki Baleno de dos airbags obtuvo una estrella de seguridad. (Foto: Latin NCAP) / Latin NCAP

La reacción de Suzuki ante estos resultados fue rápida. Tras la selección de la versión de dos airbags para la prueba, el fabricante decidió estandarizar bolsas de aire laterales de cuerpo y de cortina en toda la región. Esta actualización permitió que la nueva versión obtenida bajo evaluación alcanzara dos estrellas, con mejoras notables, especialmente en la protección de ocupantes infantiles gracias a los anclajes ISOFIX que permitieron una instalación más segura de los sistemas de retención infantil (SRI).

Sin embargo, Latin NCAP advierte que incluso con estas mejoras el Baleno aún enfrenta brechas importantes de seguridad. “Baleno podría haber logrado un mejor resultado si el limitador de velocidad hubiera sido estándar y las tecnologías ADAS estuvieran disponibles”, señaló Alejandro Furas, Secretario General de Latin NCAP en el comunicado oficial.

El Suzuki Baleno de seis airbags obtuvo dos estrellas de seguridad. (Foto: Latin NCAP) / Latin NCAP

En contraste con los resultados del Baleno, el Kia Sportage alcanzó la codiciada calificación de cinco estrellas, reflejando un avance significativo en materia de seguridad vehicular. La versión evaluada, vendida en América Latina con motor de combustión interna e híbrido, incluye seis bolsas de aire, ESC estándar y tecnologías ADAS de amplio rango, que contribuyeron a un desempeño sobresaliente en todas las categorías de prueba.

Latin NCAP destacó que la evolución del Sportage ha sido progresiva. El modelo ya había sido evaluado con anterioridad y, tras la actualización de seguridad, ha logrado cumplir con los requerimientos estrictos que exige el programa. El organismo señaló que esta unidad cumple con todos los requisitos para la obtención de cinco estrellas, validando así su rendimiento en términos de protección tanto para ocupantes como para usuarios vulnerables de las vías.

El Kia Sportage de seis airbags obtuvo cinco estrellas, la máxima calificación. (Foto: Latin NCAP) / Latin NCAP

La mejora del Baleno y el logro del Sportage no solo son motivo de atención para consumidores, sino que también subrayan la importancia de la asignación de equipamiento de seguridad como estándar desde las versiones de entrada. “La decisión de estandarizar las bolsas de aire laterales y de cortina del Baleno en toda la región demuestra que las evaluaciones de seguridad transparentes pueden impulsar mejoras rápidas”, dijo Stephan Brodziak, Presidente de la Comisión Directiva de Latin NCAP.

No obstante, Brodziak también enfatizó que “sin un enfoque integral que incluya asistencia de velocidad y tecnologías avanzadas de seguridad activa, los vehículos seguirán sin alcanzar los niveles de protección que merecen todos los usuarios de las vías”. Esta reflexión apunta a que las estrellas conseguidas, si bien son un avance, todavía no suponen el tope de lo que podría alcanzarse con una adopción más amplia de sistemas de seguridad avanzada.

Los resultados de Latin NCAP para 2025 envían un mensaje claro: la seguridad vehicular sigue siendo una prioridad urgente en América Latina y el Caribe. A medida que los protocolos se actualicen en 2026, se espera que tanto fabricantes como legisladores y consumidores aceleren sus esfuerzos para elevar los estándares de protección y salvar vidas en las vías de la región.