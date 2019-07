Rezvani Tank 2020: un todoterreno de 1.000 HP está en camino | FOTOS

En el 2017 apareció en el mercado la primera versión del Rezvani Tank, un todoterreno equipado de un motor V8 de 6.4 litros que desarrolla 500 caballos de potencia. Tiempo después, se ofreció una versión menos radical con motor V6 de 3.6 litros y 290 caballos.

Dos años después, la compañía ha desvelado tres imágenes con un adelanto de lo que será el nuevo Rezvani Tank 2020. Y con estos teasers confirmamos que el potente vehículo mantendrá esa robustez que tanto lo ha caracterizado.

A primera impresión, el todoterreno luce una imagen más musculosa. Esto se logra gracias al uso del chasis de un Jeep Wrangler para partir desde aquí en la creación del Rezvani Tank 2020.

Pero la principal novedad se encuentra bajo el capot. Y es que ahora dispondrá de un motor V8 de 6.2 litros, similar al que utiliza el Dodge Challenger SRT Demon. Sin embargo, para el Rezvani se ha modificado la centralita ECU y ahora entrega 1.000 HP.

Por el momento no se ha anunciado el precio del Rezvani Tank 2020, pero ya se puede separar cada unidad por un precio de US$ 2.500. Recordemos que la versión de entrada de la generación pasada costaba US$ 165 mil, mientras que para el V8 de 500 HP se debía desembolsar US$ 295 mil.