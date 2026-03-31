Tras seis años de espera, Toyota del Perú realizó con éxito la XVI edición del Toyota Land Cruiser Jamboree 2026, un encuentro que volvió a reunir a la comunidad off-road en las dunas de Sarapampa (Asia), consolidándose una vez más como uno de los eventos más emblemáticos del país para los amantes del 4x4.

Alrededor de 400 orgullosos clientes Toyoteros y sus familias fueron parte de esta experiencia, en la que se recorrieron diferentes rutas diseñadas para distintos niveles de manejo, desde quienes se iniciaban en la conducción todoterreno hasta los más experimentados. La jornada estuvo marcada por la adrenalina, los desafíos en arena y el espíritu de superación que caracteriza a la comunidad Land Cruiser.

Conocida como la “Tribu Toyota Land Cruiser”, esta comunidad volvió a encontrarse en un espacio que trascendió lo automotriz para convertirse en una verdadera experiencia de fraternidad. Familias enteras compartieron un full day en el desierto, combinando la emoción del off-road con momentos de integración, aprendizaje y entretenimiento.

En esta edición, el evento también fue escenario de un emotivo homenaje a Lucho Mendoza, destacado piloto Toyota, quien dejó una huella imborrable en la comunidad por su pasión por el off-road, su espíritu aventurero y su cercanía con todos quienes compartieron ruta con él. Este reconocimiento recordó su legado y celebró su historia como parte de la gran familia Toyota.

Asimismo, los asistentes tuvieron la oportunidad de probar los más recientes lanzamientos de la marca, como la nueva Land Cruiser Prado y la nueva 4Runner, vehículos que demostraron todo su desempeño y capacidad al dominar con firmeza las dunas de Sarapampa, reafirmando el ADN todoterreno que caracteriza a Toyota.

No solo llegaron LC Cruiser, sino también algunas 4runner y Hilux. (Foto: Toyota) / Toyota

“Este Toyota Land Cruiser Jamboree ha sido una muestra del espíritu que mueve a nuestra comunidad: la pasión por la aventura, pero también el deseo de compartirla. Nos llena de orgullo ver cómo familias completas se suman a esta experiencia y cómo seguimos fortaleciendo este vínculo que va más allá de la conducción”, destacó Joel Castillo, Gerente de Marketing de Toyota del Perú.

Durante el evento, los asistentes participaron en la escuela 4x4, donde recibieron asesoría especializada para desenvolverse con seguridad en terrenos desafiantes, así como en circuitos avanzados que pusieron a prueba sus habilidades en dunas. Además, se llevaron a cabo premiaciones a los modelos Land Cruiser de distintas generaciones, reconociendo la historia y legado de esta icónica línea.

Durante el evento se ofreció un circuito off-road para conductores experimentados y otro para principiantes. (Foto: Toyota) / Toyota

Con iniciativas como el Toyota Land Cruiser Jamboree, Toyota del Perú reafirma su compromiso de crear espacios que fomenten la comunidad, promoviendo experiencias auténticas que conecten a las personas a través de la aventura, la innovación y la pasión por la movilidad todoterreno.