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El Toyota Land Cruiser Jamboree volvió tras 5 años de espera y congregó más de 400 carros. (Foto: Toyota)
El Toyota Land Cruiser Jamboree volvió tras 5 años de espera y congregó más de 400 carros. (Foto: Toyota)
/ Toyota
Por Redacción EC

Tras seis años de espera, Toyota del Perú realizó con éxito la XVI edición del Toyota Land Cruiser Jamboree 2026, un encuentro que volvió a reunir a la comunidad off-road en las dunas de Sarapampa (Asia), consolidándose una vez más como uno de los eventos más emblemáticos del país para los amantes del 4x4.

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