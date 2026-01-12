Cuando se planea un viaje por carretera, más allá de la emoción de llegar al destino, existen riesgos y desafíos que pueden afectar tanto la seguridad como la experiencia de los ocupantes. Con ese propósito, Kia Perú publicó una serie de consejos básicos que todo conductor debería considerar antes y durante un trayecto largo en automóvil.

Planificación y descanso: claves desde el inicio

El primer paso para un viaje seguro es la planificación anticipada. Esto implica organizar la ruta, preparar el equipaje y revisar el vehículo con tiempo para evitar prisas de último minuto, lo cual contribuye a una conducción más tranquila. Además, es fundamental iniciar el viaje descansado, ya que la fatiga es una de las principales causas de accidentes en largos recorridos.

Revisión del automóvil: prevención de sorpresas

Antes de poner el auto en marcha, la inspección del vehículo cobra protagonismo. Según Kia, comprobar aspectos como el estado general del automóvil, los niveles de aceite y refrigerante, así como el funcionamiento de la batería o los limpiaparabrisas, puede marcar la diferencia entre un viaje sin contratiempos y uno lleno de imprevistos.

Detalle del paragolpes delantero y protector inferior: orientados a mejorar la seguridad peatonal y la resistencia off-road. (Foto: Kia) / Kia

Paradas programadas y conducción responsable

Durante viajes extensos, es recomendable detenerse cada dos horas para estirar las piernas, hidratarse y reducir la fatiga. Este tipo de pausas no solo mejora el estado físico del conductor, sino también su nivel de concentración en la carretera.

Por otro lado, Kia resalta que conducir sobrio y evitar distracciones son principios básicos que todo conductor debe respetar. El uso del teléfono móvil o la ingesta de alcohol antes y durante el viaje incrementan significativamente el riesgo de incidentes.

Distancia y velocidad: decisiones que salvan vidas

Mantener una distancia segura con respecto al vehículo que va adelante permite reaccionar a tiempo ante frenadas o imprevistos, minimizando la posibilidad de colisiones. Del mismo modo, ajustar la velocidad según las condiciones del tramo no solo cumple con las normas de tránsito, sino que reduce el riesgo de accidentes.

Los consejos de Kia refuerzan que una buena conducción no depende únicamente del auto, sino de la preparación, la actitud responsable del conductor y el respeto por las señales de tránsito. Aplicarlos puede significar no solo disfrutar mejor del viaje, sino proteger la vida de quienes van dentro y fuera del vehículo.