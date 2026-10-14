El Hyundai Tucson Rally es un SUV preparado para la Vuelta del Ecuador, un circuito que combina asfalto, tierra y lodo. (Foto: Hyundai)
El Hyundai Tucson Rally es un SUV preparado para la Vuelta del Ecuador, un circuito que combina asfalto, tierra y lodo. (Foto: Hyundai)
Por Redacción EC

El Hyundai Tucson, uno de los SUV de la marca surcoreana, dejó el asfalto urbano para enfrentarse a caminos de tierra, lodo y carreteras de montaña en la Vuelta al Ecuador 2026 el pasado agosto. Tres unidades participaron en la competencia, entre ellas la número 610, que recibió modificaciones específicas para adaptarse a las exigencias del rally.

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