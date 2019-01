Sale a subasta un clásico Porsche 911 Carrera RS 2.7 por US$ 480 mil

El Carrera RS 2.7 es, en definitiva, uno de los modelos mejor cotizados dentro de la familia de los Porsche 911. Esto no solo debido a su curioso diseño con alerón posterior integrado, sino también porque sirvió de punto de partida para la creación del Porsche 11 RSR 2.8, deportivo homologado para la competencia.

Por ello, no es novedad que la unidad que será subastada el próximo 12 de enero por Silverstone Auctions haya sido cotizada entre los US$ 430 mil y US$ 480 mil. Un exorbitante precio para un auto con casi medio siglo de vida.

La documentación indica que este Carrera 2.7 salió de un concesionario de Porsche en Hamburgo, en 1973. Desde entonces, el auto ha mantenido su color original blanco Grand Prix con detalles en verde Viper, además del juego llantas Fuchs.

Tal como su nombre lo indica, el deportivo alemán ha sido equipado de un motor 2.7 litros que desarrolla 210 caballos de potencia a 6.300 rpm y 270 Nm de torque. Este propulsor llega equipado con una caja manual de cinco marchas.

En cuanto a las prestaciones que ofrece el Carrera RS 2.7, es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 5.8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 242 km/h. Estos números para la versión Touring del Porsche 911 Carrera RS 2.7.

Pero eso no es todo. Este Carrera RS también posee un destacable paso por el mundo de las competencias. Así, participó en diversos rallies como Hockenheim, Mont Ventoux, Modena Cento Ore, Tour de España, entre otros.