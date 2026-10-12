El Citroën 2 CV es un icónico automóvil económico francés diseñado para la posguerra y producido entre 1948 y 1990. (Foto: Citroën)
El Citroën 2 CV es un icónico automóvil económico francés diseñado para la posguerra y producido entre 1948 y 1990. (Foto: Citroën)
/ Citroën
Por Redacción EC

Citroën recupera uno de los nombres más emblemáticos de su historia para competir en el mercado de carros eléctricos económicos. La marca francesa presentó el nuevo 2 CV Concept en el Salón del Automóvil de París 2026, un prototipo que anticipa el regreso del modelo que debutó en 1948. Su versión de producción está prevista para 2028.

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