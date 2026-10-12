Citroën recupera uno de los nombres más emblemáticos de su historia para competir en el mercado de carros eléctricos económicos. La marca francesa presentó el nuevo 2 CV Concept en el Salón del Automóvil de París 2026, un prototipo que anticipa el regreso del modelo que debutó en 1948. Su versión de producción está prevista para 2028.

El proyecto conserva la filosofía práctica del modelo original, pero la traslada a la movilidad eléctrica. Con 3,76 metros de largo, el prototipo apuesta por dimensiones compactas y una carrocería de diseño redondeado, con faros circulares LED, capó esculpido y un techo de lona que puede abrirse. También incorpora llantas de acero y detalles que evocan al clásico dos caballos.

Conserva la silueta arqueada del techo, pasos de rueda redondeados, capó con nervaduras y faros delanteros redondos separados de la carrocería con tecnología LED. (Foto: Citroën) / Citroën

Fiel al original, cuenta con un techo textil que se enrolla de forma completamente manual para ahorrar peso. (Foto: Citroën) / Citroën

¿Qué ofrece por dentro?

El habitáculo prescinde de un tablero convencional y prioriza el aprovechamiento del espacio. Incluye una pantalla táctil de 8 pulgadas, asientos tipo banqueta y una plaza delantera extraíble. También incorpora una cesta desmontable en lugar de la consola central y una radio portátil que puede utilizarse como parlante.

En el apartado mecánico, Citroën todavía no ha revelado la potencia, la capacidad de la batería ni la autonomía. Sin embargo, el prototipo apunta a un peso cercano a una tonelada, una característica que permitiría utilizar una batería más pequeña y reducir costos, según información difundida por Motor.es.

En el interior incluye soportes específicos para huevos en las puertas (en honor al pliego de condiciones de 1936) y los asientos de la primera fila son desmontables para usarse fuera del auto. Además, cuenta con una radio portátil de estilo retro y una cesta portaobjetos central, ambas extraíbles. (Foto: Citroën) / Citroën

La marca apunta a un precio inicial de aproximadamente 15.000 euros, antes de ayudas o promociones, y prevé fabricar el modelo en Europa bajo la futura normativa E-Car de la Unión Europea, orientada a impulsar vehículos compactos y asequibles.

Aunque todavía faltan por conocer sus especificaciones definitivas, el nuevo 2 CV representa la apuesta de Citroën por acercar la movilidad eléctrica a un público más amplio. Su precio y autonomía serán claves para determinar si logra trasladar el espíritu económico del modelo original a las necesidades actuales.