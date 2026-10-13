Changan Automobile presentó su gama global de productos en la 91.ª edición del Salón del Automóvil de París de 2026, continuando con su plan de expansión, sobre todo enfocado en Europa. Pero, con miras hacia el futuro, la firma china prometió arraigarse en Latinoamérica con una visión de largo plazo.

El fabricante asiático manifestó sus intenciones por que la tecnología de nueva energía inteligente de vanguardia, carros híbridos y eléctricos, beneficie a un mayor número de usuarios en América Latina.

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Changan tiene la estrategia global denominada Plan Vast Ocean, que acelera la introducción de autos de nueva energía e inteligentes, profundizando la construcción de su sistema operativo en América Latina y colaborando con los socios locales para impulsar el desarrollo de la industria automotriz. El objetivo es ofrecer a los conductores soluciones de movilidad más seguras, eficientes e inteligentes.

Changan Automobile participa en el Mondial de l’Auto 2026 bajo el lema «Firmemente arraigados, creciendo juntos», donde anuncia las medidas de actualización del Plan Vast Ocean y deja patente su firme determinación de impulsar su estrategia de globalización y avanzar hacia una operación sistémica globa. (Foto: Changan) / Changan

De cara al futuro, Changan actualizará el Plan Vast Ocean, con más de 40 nuevos modelos globales previstos y una capacidad de producción en el exterior superior a 800.000 unidades. América Latina es un mercado clave y un importante pilar estratégico de la estrategia de globalización de Changan. La compañía materializa el principio «En América Latina, para América Latina» y, apoyándose en su sistema global de I+D distribuido en cinco países y nueve centros, así como en la gama global de productos exhibida en este salón, acelera su transición de la exportación de productos al arraigamiento industrial, impulsando a Changan hacia una nueva etapa de operaciones sistémicas globales.

Los autos nuevos

En este salón se presenta el CS55 PLUS BlueCore HEV, el producto central de Changan para el mercado global de este año. Su sistema híbrido BlueCore Ultra Hybrid se articula en torno a la arquitectura iDE-H (híbrido inteligente profundamente electrificado). Sin necesidad de carga externa, combina un bajo consumo de combustible, prestaciones potentes e insonoridad. Se introducirá progresivamente en el mercado latinoamericano.

CHANGAN DEEPAL y AVATR avanzan, según lo previsto, en su despliegue en América Latina; el AVATR CONCEPT T09 hace su estreno mundial en este salón, liderando la expansión premium de las marcas. (Foto: Changan) / Changan

El Nevo Q05 vive en este salón su debut europeo. El Q05, posicionado como un SUV eléctrico familiar, ocupa desde hace seis meses consecutivos el primer puesto en ventas del segmento de SUV compactos del mercado chino. Desde agosto de este año, el Q05 se ha lanzado sucesivamente en Colombia y Uruguay, y posteriormente llegará, según lo previsto, en Ecuador, Chile, Perú y otros países de América Latina, acercando la calidad del «vehículo campeón» a un mayor número de familias.

Deepal y Avatr avanzan de forma sostenida en su despliegue en América Latina: modelos como el S05 y S07 continuarán incorporándose a más mercados. Asimismo, el Avatr Concept T09, que hace su estreno mundial en este Salón de París. Esta novedad va en línea con la movilidad inteligente de gama alta en América Latina.

Luis Figo

Otro intento por conectar con Latinoamérica es una noticia que tiene que ver con el fútbol, a sabiendo de la conexión de la región con el deporte rey. Es por eso que anunció en el Salón de Automóvil de París la inclusión de la leyenda del fútbol Luís Figo como embajador de experiencia de producto de Changan. “Queremos utilizar la cultura deportiva como puente de conexión con usuarios de la región”, expresó la marca en un comunicado.

Luís Figo, legendaria figura del fútbol portugués, ha sido nombrado Embajador de Experiencia de Producto de Changan, impulsando la comunicación de marca de Changan a nivel global y en América Latina. (Foto: Changan) / Changan

El ex futbolista se mostró sorprendido por el avance de la tecnología en los vehículos en general y, al recibir el presente de un auto en miniatura, se atrevió a bromear sobre cuándo le darán uno de verdad para manejar en las calles.

Aunque, según confirmó Changán, el ex jugador portugués participará en iniciativas audiovisuales en las que manejará sus carros.