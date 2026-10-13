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El modelo campeón CHANGAN NEVO Q05 hace su debut europeo; desde agosto de este año se ha lanzado sucesivamente en Colombia y Uruguay, y posteriormente llegará en Ecuador, Chile, Perú y otros países de América Latina. (Foto: Changan)
El modelo campeón CHANGAN NEVO Q05 hace su debut europeo; desde agosto de este año se ha lanzado sucesivamente en Colombia y Uruguay, y posteriormente llegará en Ecuador, Chile, Perú y otros países de América Latina. (Foto: Changan)
/ Changan
Por Diego Barrio de Mendoza

Changan Automobile presentó su gama global de productos en la 91.ª edición del Salón del Automóvil de París de 2026, continuando con su plan de expansión, sobre todo enfocado en Europa. Pero, con miras hacia el futuro, la firma china prometió arraigarse en Latinoamérica con una visión de largo plazo.

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