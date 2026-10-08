Con los precios de los combustibles por las nubes, los vehículos electrificados surgen como alternativas para quienes buscan reducir los costos de operar y mantener una unidad. Y es que los carros híbridos y eléctricos no solo han demostrado en oferta ser eficientes, sino que existen pruebas reales que confirman la mayor autonomía o ahorro que afirman. En este escenario, la idea de adquirir un carro 100% eléctrico ya no es una opción lejana para los compradores, sino que cada vez más se suman al conocer el menor costo por kilómetro recorrido.

De hecho, nosotros probamos un carro 100% eléctrico hace poco y no solo conocimos su desempeño dinámico en la ciudad, sino también el ahorro que puede generar respecto a un SUV gasolinero de características similares. De hecho, para hacer la comparación más sencilla, analizamos el ahorro frente a la versión gasolinera que también probamos en Ruedas & Tuercas.

Lo primero que debemos conocer es sobre Jaecoo, una marca china que nació bajo el paraguas de Chery Holding y que se dirige hacia aquellos usuarios que llevan un estilo de vida todoterreno, de campo y hasta pet-friendly.

El Jaecoo 5 nació con esa intención en 2024, mientras que la versión 100% eléctrica se presentó en el Salón del Automóvil de Shanghái en abril de 2025. Ese mismo año y en 2026, este SUV inició su expansión global hasta llegar al mercado latinoamericano.

El Jaecoo 5 EV es un modelo compacto, perteneciente al segmento B, puesto que mide 4.380 mm de largo, 1.860 mm de ancho y 1.650 mm de alto. Tiene una distancia entre ejes de 2.620 mm. Como ya hemos mencionado en otras pruebas, en este segmento encontramos SUV que son los que ofrecen mejor equilibrio entre amplitud interior y maniobrabilidad por el tamaño. Sus dimensiones todavía le permiten escabullirse por espacios estrechos de la ciudad con una sola maniobra. Es un carro dócil y sencillo de manejar.

Llega con neumáticos 235/55R18 y ofrece 174 mm de despeje al suelo. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Asimismo, gracias al diseño con perfil angular o rectilíneo, el carro es más espacioso. En algunos casos, los fabricantes deciden diseñar los carros con caídas de techo al mismo estilo fastback; no obstante, el Jaecoo tiene el techo casi recto, otorgándole mayor espacio, especialmente para que los ocupantes altos en la segunda fila no tengan problemas con golpear su cabeza contra el techo, por ejemplo, en algún bache inesperado. También esa mayor altura permite colocar objetos más altos en el maletero.

Lo que también es cierto de los modelos con diseños “cuadrados” es que, en contraparte, son menos aerodinámicos. Una carrocería cuadrada frena con más fuerza el aire, las esquinas filosas o superficies planas rompen el flujo de aire y, por ende, el consumo puede aumentar. En el caso del Jaecoo 5 EV también sucede, aunque no es de los casos más críticos en la industria.

Durante nuestra experiencia citadina, el Jaecoo 5 EV nos rindió un promedio de 14 kWh/100 km, pero cuando lo sacamos a carretera puede aumentar entre 15 o 16 kWh/100 km. Puesto que la batería de tipo LFP tiene una capacidad de 58,9 kWh, la autonomía que logramos varía entre 360 km en carretera y 420 km en ciudad. Nada mal para salir a ruta y el otro número se acerca bastante a lo que ofrece la marca. De seguro, es un número que también podríamos alcanzar con un manejo más eficiente, pero recordemos que en esta prueba manejamos con estilo promedio. Ni lento ni muy alegre.

Aunque, siendo sinceros, el torque eléctrico que generan estos vehículos te invita a pisar y es un aspecto que debemos controlar. En el caso del Jaecoo 5 EV dispones de 208 hp y 288 Nm. La verdad, tiene una salida muy rápida que le permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos. Después de leer esto, creo que se puede entender por qué es difícil manejarlo lento.

Inclusive en curvas, el carro se comporta mejor que uno a gasolina. Puesto que tiene la placa de baterías en la zona central de la carrocería, el carro es muy estable y te brinda esa sensación de seguridad. Además, tiene una suspensión independiente Multi-link en el eje trasero, la cual mejora el agarre y confort en marcha. De hecho, este tipo de suspensión ayuda a mitigar los sobrevirajes y es un aspecto que se valora en el segmento, ya que el promedio utiliza un eje de torsión.

En algún momento, el mismo hecho de que las baterías estén en la carrocería baja nos provocó cierta preocupación. Fuimos a algunas zonas del cono sur limeño, en Villa El Salvador y Lurín, con pistas muy irregulares y, en algunos momentos, aparecía la duda de pasar muy lento para no golpear la batería. Finalmente, eso no pasó. La preocupación se fue al conocer que tiene un despeje al suelo de 174 mm. Realmente es lo suficiente para Lima y algunas zonas con suelos escarpados y trochas de baja intensidad.

Tomemos en cuenta que, pese a que Jaecoo lo ofrece como un carro para el todocamino, es más urbano que de otro segmento. Si bien tiene muchas asistencias electrónicas que le van a permitir gestionar mejor el torque en el fuera de ruta, al final no es un carro 4x4 o de tracción integral. Continúa siendo un carro urbano, aunque con mejores capacidades para el fuera de ruta.

Por ejemplo, ello lo notamos en el ángulo de entrada y de salida. Tiene 20° y 30°, respectivamente. Son muy buenos números para su segmento, ya que el promedio es 16° y 30°, correlativamente. Los ángulos que ofrece el Jaecoo te permiten afrontar superficies irregulares con menos preocupación de golpear los parachoques.

Respecto al interior, lo primero a mencionar es que los materiales se sienten muy sólidos. Empujamos la consola y el tablero y no encontramos crujidos o sonidos de fragilidad. El carro está bien armado, incluso en la zona posterior.

En la segunda fila de asientos dispone de amplitud para ocupantes de hasta 1.85 m. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Acá llega lo mencionado respecto a pet-friendly. Al menos este modelo de la marca cuenta con una certificación oficial de Pet-Friendly Cabin, que fue otorgada por TÜV Rheinland y TÜV SÜD en Alemania, tras superar 30 pruebas de calidad y seguridad. Por mencionar dos puntos que lo hacen amigable con las mascotas, los asientos están fabricados con poliuretano semisilicona que resiste el doble de rayaduras que el PVC tradicional. Asimismo, el carro cuenta con un modo mascota, que permite mantener la climatización de la cabina encendida y a la temperatura ideal mientras las ventanillas están cerradas durante paradas cortas.

Siendo de origen chino y parte del grupo Chery, no esperábamos menos que una cabina muy tecnológica. Prácticamente tiene una tablet de 13,2″ instalada en la zona central del tablero. Desde ahí se controla casi todo: modos de conducción, iluminación interior, asistentes ADAS, etc. De modo que el cliente Jaecoo debe ser tech o, al menos, tomar en cuenta que deberá adaptarse a ese ecosistema.

Tiene mandos al volante, clúster de instrumentos de 8" y el panel multimedia LCD de 13,2". (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Para finalizar, volvamos al punto del ahorro. Con la autonomía que la marca ofrece o incluso con la que nosotros obtuvimos, el ahorro es contundente. Si tomamos en cuenta que el Jaecoo 5 gasolinero rinde en promedio 40 km/g, para recorrer los mismos 420 km del Jaecoo 5 EV gastaríamos 10,5 galones de gasolina premium. Multiplicando esa cifra por S/ 23 (costo por galón), significa que gastaríamos S/ 241,5.

Por su parte, en el eléctrico calculamos el gasto multiplicando la capacidad de la batería, 58,9 kWh, por el costo de kWh bajo un estándar domiciliario a S/ 0,70. Entonces, solo gastaríamos S/ 41,2. Es una diferencia considerable que cada vez más peruanos están analizando.

Inclusive, el eléctrico termina siendo tan ahorrador como un carro a GNV, ya que con dicho sistema tienen un costo por kilómetro de entre S/ 0,10 y S/ 0,12, mientras que en el eléctrico la cifra cierra en S/ 0,10. Sin duda, el gran valor del eléctrico no solo son sus prestaciones, sino también el ahorro que puede generar. Y ya no es que sean muy caros de adquirir, puesto que el modelo probado se ofrece desde US$25.290, muy por debajo de lo costaban hace 5 o más años atrás. Sin duda, hoy ya son una opción.