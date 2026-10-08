icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Jaecoo 5 EV ofrece faros LED, espejos retrovisores abatibles eléctricamente, techo panorámico, entre otros. (Foto: Fernando Roca)
El Jaecoo 5 EV ofrece faros LED, espejos retrovisores abatibles eléctricamente, techo panorámico, entre otros. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca
Por Fernando Roca Canales

Con los precios de los combustibles por las nubes, los vehículos electrificados surgen como alternativas para quienes buscan reducir los costos de operar y mantener una unidad. Y es que los carros híbridos y eléctricos no solo han demostrado en oferta ser eficientes, sino que existen pruebas reales que confirman la mayor autonomía o ahorro que afirman. En este escenario, la idea de adquirir un carro 100% eléctrico ya no es una opción lejana para los compradores, sino que cada vez más se suman al conocer el menor costo por kilómetro recorrido.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.