Previo a su ingreso formal al mercado peruano, Omoda & Jaecoo llevaron a cabo pruebas de manejo en distintas zonas de Lima y del sur chico, con el objetivo de evaluar el desempeño de sus vehículos en condiciones reales de circulación. Las rutas incluyeron avenidas de alto tránsito, vías urbanas y tramos costeros, representativos del uso cotidiano de los conductores locales.

Según indicó Erik Furugen, director comercial de Omoda & Jaecoo Perú, estas evaluaciones permitieron recoger información directa sobre el comportamiento de los modelos en escenarios habituales de conducción, más allá de pruebas realizadas en entornos controlados.

El recorrido comprendió distritos como Surco, Chorrillos y Chucuito, así como rutas hacia Punta Hermosa y Mala. Esta combinación de trayectos permitió observar el comportamiento de los vehículos en tráfico urbano, pistas irregulares, rompemuelles y vías de mayor fluidez, situaciones frecuentes en el entorno vial limeño.

En las pruebas participaron los modelos Omoda C5, Omoda C7, Omoda 5 SHS y Omoda C7 SHS, que forman parte del portafolio con el que la marca planea ingresar al país. Durante esta etapa, los vehículos mostraron un comportamiento estable en ciudad, con una suspensión orientada al confort, una dirección adecuada para maniobras urbanas y niveles de comodidad pensados para el uso diario.

El Omoda en el circuito de la Costa Verde. (Foto: Omoda & Jaecoo) / Omoda & Jaecoo

En condiciones de tráfico intenso, los modelos presentaron una respuesta de motor progresiva y sistemas de conducción configurables según el tipo de recorrido. Asimismo, incorporan sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), entre ellos detección de punto ciego y frenado autónomo de emergencia, orientados a apoyar la conducción y reducir riesgos en situaciones de tránsito complejo.

De acuerdo con la información proporcionada por la marca, los vehículos se desarrollan sobre plataformas que cumplen estándares internacionales de seguridad, con estructuras reforzadas y tecnologías de asistencia activa, diseñadas para escenarios como tráfico denso, cambios de carril frecuentes y cruces urbanos.

En el interior, las unidades evaluadas cuentan con cabinas de diseño funcional, asientos de orientación ergonómica, niveles de insonorización adecuados y pantallas centrales de gran formato. En el caso del Omoda 5 SHS, el sistema híbrido mostró un funcionamiento silencioso y transiciones suaves entre modos de operación. La marca señala que este sistema permite una autonomía combinada de hasta 1.000 kilómetros, gracias a la gestión eficiente de energía y al sistema de autorrecarga.

Estas pruebas forman parte del proceso de preparación de Omoda & Jaecoo para su ingreso al mercado peruano. En una siguiente fase, la marca tiene previsto evaluar sus modelos en rutas de mayor altitud, con el fin de analizar su desempeño en otras condiciones geográficas propias del país.

Con este primer recorrido por Lima y el sur chico, Omoda & Jaecoo avanzan en su proceso de introducción al mercado local, recopilando información sobre el comportamiento de sus vehículos en escenarios reales de conducción.







