Seis consejos para mantener en buen estado tu auto este verano

El verano ha llegado y con él miles de personas encuentran la oportunidad para emprender un viaje en auto a distintas playas y ciudades de nuestro país, buscando disfrutar de sus vacaciones. Sin embargo, el inmenso y abrasador sol no solo hace sufrir a la personas bajo sus rayos ultravioletas, sino que también pueden llegar a dañar su vehículo, tanto en la parte externa como en el funcionamiento, que puede causar estragos durante el camino.



Por ello, los especialistas de ETNA, empresa de soluciones de energía, nos dan seis recomendaciones para cuidar nuestro auto en verano, mantenerlo en óptimas condiciones y evitar que las altas temperaturas nos jueguen una mala pasada.



1. Mantenimiento preventivo del auto. Antes de emprender un viaje es necesario visitar al mecánico y que se realice un chequeo general del vehículo. Los niveles de fluidos deben estar en correctas condiciones y que no se encuentren contaminados, desde el aceite, el líquido de transmisión, el anticongelante, el sistema de iluminación, presión de llantas y de frenos, estos permitirán que el auto se encuentre hidratado y no cause complicaciones durante el viaje.



2. Asegúrate del uso correcto del aire acondicionado. El sistema de refrigeración debe encontrarse en óptimas condiciones, y al momento de usarlo, todas las ventanillas del vehículo deben encontrarse completamente cerradas. Además es importante evitar hacer uso excesivo del sistema, se recomienda arrancar e iniciar la marcha con las ventanillas abiertas y conectarlo más tarde, cuando la temperatura interior se iguale con la del exterior, y de esta forma evitar el recalentamiento. Revisa también si tu sistema de aire acondicionado cuenta con el líquido necesario para generarlo.



3. Cúbrelo del sol. Evita que tu vehículo se encuentre sin protección a los rayos del sol. Se recomienda lavar el auto con regularidad y siempre estacionar en lugares con sombra o colocar un parasol que evite que los rayos del sol calienten la parte interior del tablero, timón y los asientos.



4. Elegir una batería adecuada. Las baterías de los autos, cuando están expuestas a altas temperaturas por un tiempo prolongado, corren el riesgo de presentar complicaciones. Por ello, es necesario contar con una batería que brinde su máxima potencia y calidad como las baterías con tecnología de Libre Mantenimiento de ETNA, que permite el ahorro de tiempo, ya que no se necesita realizar el procedimiento de echar agua destilada cada cierto tiempo, y tienen mayor durabilidad, adecuado para el uso de viajantes, que no desean perder ni un segundo en el camino.



5. Evita conectar accesorios eléctricos. Si se llevan conectados muchos accesorios eléctricos, puede llegar un momento en el que el alternador, quien suministra electricidad al auto, no tenga capacidad suficiente, por lo que la batería tendría que ayudarle y se reduciría su vida útil. Por ello, cuando el motor se encuentre en marcha, evita conectar accesorios eléctricos, y de esta forma tener un viaje más seguro.



6. Llevar un kit de repuesto. Si pretendes viajar largas distancias, es probable que el vehículo sufra algunos desperfectos, por ello es importante llevar elementos que sirvan para su recuperación. Entre ellas pinzas, linternas, conectores, gata, entre otras herramientas que sean de ayuda. Asimismo, el clima puede causar estragos en el conductor, por ello, lo ideal es llevar agua, toallas que puedas humedecer entre otros accesorios que te refresquen.