El verano expone la pintura del vehículo a factores como el sol intenso, la sal del mar y la arena, que pueden afectar su brillo y valor con el tiempo.

Así, los tres grandes riesgos para la carrocería durante la temporada de playa son:

1. Radiación UV y calor extremo: los rayos ultravioletas degradan químicamente la pintura y el barniz, causando opacidad, pérdida de brillo y descascarado.

2. Corrosión por salinidad: la brisa marina deposita sobre la carrocería micropartículas de sal, un compuesto altamente corrosivo que acelera la oxidación y daña el acabado metálico.

3. Abrasión por arena y polvo la arena actúa como un papel de lija microscópico. En combinación con el viento, genera micro-rayaduras que opacan el brillo y debilitan la capa protectora de la pintura.

Por ello, especialistas de MINI Service recomiendan adoptar medidas de protección que vayan más allá del lavado tradicional, enfocadas en prevenir el impacto de estos agentes.

La solución: una barrera tecnológica de larga duración

Para una protección integral de la pintura, el cuidado automotriz de alta calidad prioriza los revestimientos cerámicos profesionales, que crean una capa resistente y duradera frente a los rayos UV, la salinidad y otros agentes corrosivos. En esta línea, MINI Perú ofrece el sistema de protección GardX, aplicado exclusivamente por técnicos certificados en sus talleres oficiales.

Este tratamiento, diseñado con nanotecnología, proporciona:

Protección exterior de alto rendimiento: un revestimiento cerámico que actúa como barrera física contra agentes climáticos y contaminantes.

Cuidado interior especializado: protectores específicos para tapicerías de tela y cuero, ideales para los viajes familiares con niños y mascotas.

Seguridad activa: un tratamiento hidrofóbico para el parabrisas (Glass Guard) que mejora la visibilidad bajo la llovizna o neblina costera.

“Entregamos cada vehículo con un estándar de calidad excepcional, y queremos que nuestros clientes los conserven. Por eso ofrecemos soluciones como GardX, que les permiten disfrutar del verano y de su auto con total confianza, sabiendo que la carrocería está protegida con la mejor tecnología disponible”, señaló Diego Ojeda, Brand Manager de MINI Perú.