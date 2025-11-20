Fernando Roca Canales
Soueast se relanza en el Perú con SUV de hasta 3 filas y motores de 2,0 litros turbo: ¿desde qué precios llegan y quién los respalda?
La firma automotriz china Soueast se relanzó en el Perú con la presentación de tres SUV de tamaño mediano y grande. El Comercio estuvo presente y conoció todos los detalles de esta marca, que tendrá el respaldo de Jetour y Altos Andes.

