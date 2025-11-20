Soueast se relanza en el Perú con SUV de hasta 3 filas y motores de 2,0 litros turbo: ¿desde qué precios llegan y quién los respalda?

Soueast no es una marca nueva en el mercado peruano, ya que llegó en 2017 junto a la importadora Ambacar. Algunos modelos que se comercializaron fueron el DX3, DX7 y DX8S (de trGrupo Cheryes filas). Sin embargo, en 2024 Soueast fue adquirida por el Grupo Chery, dueño de las marcas Chery, Jetour, Omoda, Jaecoo, Exeed, entre otras. Tras esta nueva reconfiguración de su matriz, Soueast tuvo un relanzamiento mundial. En el Perú, su comercialización pasó a manos de Altos Andes, la misma empresa que importa los vehículos de las marcas KYC y Jetour.

“Estamos muy entusiasmados de presentar Soueast en Perú. Es una marca clave en nuestra expansión y confiamos en que nuestros vehículos conquistarán a un público que valora la innovación, el diseño y una solución urbana con excelente relación calidad/precio . Queremos ofrecer una nueva alternativa que eleve la experiencia de conducción y represente el futuro de la movilidad accesible”, señaló Ramiro Lopez de Romaña, gerente de Soueast.

Estrategia centrada en los SUV

El portafolio presentado en Perú responde a las tendencias mundiales de consumo. “La tendencia a nivel global es SUV; las otras carrocerías como los sedanes o los hatchbacks cada vez están vendiendo menos”, señaló Juan Ignacio Galarza, jefe de concesionarios en Soueast Perú. Durante la presentación, destacó que la estrategia de producto de la marca se resume en “7-7-2-1: siete SUVs, dos sedanes y una pick-up”.

Aunque la primera fase incluye solo tres SUV, ya está previsto ampliar la oferta. “En los próximos dos años entrarían cuatro SUV adicionales. También dos sedanes y la pick-up que estamos esperando para el próximo año”, detalló.

Pese al protagonismo de los SUV, Soueast no descuidará otras carrocerías. “Los sedanes representan más o menos el 15% de la venta total del mercado, así que no podemos descuidarlo; es una carrocería valorada en Perú”, explicó.

Soueast S06

El Soueast S06 es un SUV compacto de dos filas de asientos que comparte similitudes con el Jetour Dashing. Cuenta con un diseño moderno, líneas deportivas y un interior que prioriza la conectividad y el confort. Incorpora una pantalla táctil central, cámara de retroceso con visión 360° o 540° (según versión), climatizador digital y control por voz, ofreciendo una experiencia de conducción ágil y minimalista.

Al igual que el Dashing, está disponible en dos versiones. La opción con motor 1.5 litros turbo (145 hp) y transmisión 6DCT se ofrece desde US$ 22.490, mientras que la que incorpora el motor 1,6 litros turbo GDI (183 hp) con transmisión 7DCT está disponible desde US$ 24.990. Ambas versiones tienen tracción delantera (2WD).

Soueast S07

Por su parte, el Soueast S07 se presenta como un SUV mediano y, esencialmente, es un Jetour X70 Plus con otro diseño. Al igual que el S06, está equipado con motores de 1,5 litros turbo (145 hp) y 1,6 litros turbo GDI (183 hp). El primero ofrece transmisión mecánica o DCT de seis velocidades, mientras que el más potente llega únicamente con caja DCT de siete velocidades.

Este modelo cuenta con un sistema de asistencia a la conducción, asientos de cuero, doble pantalla LCD de 12,3”, sunroof panorámico, aros de 20″ y siete plazas disponibles. En cuanto a precios, la versión base está disponible desde US$ 19.990, la intermedia desde US$ 21.490 y la tope de gama desde US$ 23.990.

Soueast S09

El último vehículo presentado fue el S09, un SUV de tres filas de asientos más elegante que el resto del portafolio. Este modelo comparte proporciones y características con el Jetour X90 Plus, un vehículo que ya no figura en la web de Jetour. Por ello, el S09 llega a cubrir el segmento que la marca dejó libre. En todo caso, se trata de marcas hermanas.

Este SUV cuenta con motores 1,6 turbo con caja 7DCT (desde US$ 26.990) y 2,0 turbo AWD (US$ 30.990). Incorpora un avanzado sistema de infoentretenimiento con pantalla de 15,6”, sunroof panorámico y múltiples asistencias a la conducción, como frenado autónomo y sistema de mantenimiento de carril. A diferencia del S07, que mide 4,72 metros de largo, el S09 alcanza los 4,85 metros, ofreciendo así mayor comodidad para los siete pasajeros en las tres filas de asientos.

La percepción del consumidor peruano ha cambiado

Uno de los retos de las marcas chinas ha sido, históricamente, la percepción del público peruano respecto a la calidad. Sin embargo, el ejecutivo asegura que ese escenario ya cambió.

“Definitivamente ya le perdieron el miedo. La calidad de los autos chinos ha incrementado. No es lo mismo un carro chino de hoy que de hace 20 años”, sostuvo Galarza. Indicó, además, que hoy existen marcas chinas “bastante consolidadas” e incluso presentes en el top 10 de ventas.

Para el ejecutivo, los avances tecnológicos han sido determinantes y considera que no hay nadie que detenga el crecimiento de las marcas chinas.