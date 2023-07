Subaru celebra en Perú su 70 aniversario: 10 de los autos más icónicos de la marca

Subaru cumple 70 años como marca automotriz a nivel mundial. Inició sus operaciones el 15 de julio de 1953 en la industria y se expandió hasta convertirse en una marca reconocida por sus diseños e innovaciones en sus vehículos.

El nombre es tomado de un grupo de estrellas de la constelación de Tauro en japonés. Estas son las Pléyades, que pueden verse desde la Tierra, y las mismas que aparecen en el logo de la marca presente en la parrilla frontal de todos sus modelos.

Nació de la fusión de seis empresas. La más relevante fue Fuji Heavy Industries, que desde 1917 se dedicó a fabricar aviones militares y que tras la Segunda Guerra Mundial diversificó su producción a otros sectores, como el automotriz.

También fue parte Nakajima Aircraft Company, Fuji Sangyo, Aircraft Research Laboratory, Tokyo Fyuji Dangyo y Omiya Fuji Kogyo. Todos dedicados a la fabricación de vehículos aeronáuticos y terrestres, motores y diferentes piezas de ensamblaje.

La unión de estas marcas dio como resultado a Subaru Corporation. En sus orígenes se centró en la fabricación de automóviles y se benefició de la experiencia y tecnología heredadas de la ya mencionada industria aeronáutica.

Con el pasar de los años, Subaru se hizo reconocida como una marca mundial al destacarse por su tracción en las cuatro ruedas y el enfoque en ingeniería y rendimiento que le brinda a sus productos, según diferentes especialistas automotrices internacionales.

En la actualidad, y una forma de hacer gala del desarrollo de sus tecnologías patentadas y sistemas de seguridad, la marca celebra su 70 aniversario con el Subaru Fest, una feria de promociones del 7 al 21 de julio en todas las tiendas de la marca en Perú.

La marca brindará bonos de descuento de hasta US$ 5.000 o S/. 19.500 y con cuotas a pagar desde 2024 o pagar el 50% del costo y el resto desde 2025 a través de Subaru Finance y comprar así The All New Crosstrek, The All New Outback, New Forester, The All New Evoltis o The All New WRX.

Para conocer un poco más de la historia de la marca, la galería de fotos presente en la nota repasa una lista con los diez vehículos más relevantes de su historia, desde el Impreza y Legacy hasta el Crosstrek y Ascent.