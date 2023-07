Suzuki presentó el renovado All New Grand Vitara SmartHybrid al Perú. El icónico todoterreno se une así al portafolio de los vehículos híbridos de la marca con tecnología mild hybrid. El SUV se ofrecerá en cinco versiones desde US$ 22.990.

El vehículo es el primer SmartHybrid de su línea, explica la marca en un comunicado de prensa. Destaca por su sistema ISG, que optimiza el rendimiento del combustible. Esta tecnología híbrida permite una conducción más amigable con el medio ambiente por emitir menos gases contaminantes.

“Nuestro All New Grand Vitara SmartHybrid es el equilibrio perfecto entre tradición y evolución, de ahí viene el nombre de nuestra campaña ‘Dejando huella desde 1988′”, comentó el gerente de marca de Suzuki en el Perú, Paulo Vergara.

Suzuki Grand Vitara GLX 1.5 AT 4x4 (versión full equipo) Motor K15C Fualjet Cilindros / Válvulas / Cilindrada 4 / 16 / 1.462 Inyección Multipunto doble Potencia máxima 101,6 HP a 6.000 rpm Torque máximo 136,8 Nm a 4.400 rpm ISG: Potencia / Torque 2.95 HP / 55 Nm Dirección Piñón y cremallera asistida eléctricamente Suspensión Delantera: Topo McPherson / Trasera: Barra de torsión con resortes Tracción / Transmisión All grip / 6 velocidades AT Dimensiones 4.345 mm de largo / 1.795 mm de ancho / 1.645 mm de alto / 2.600 mm de distancia entre ejes Peso neto 1.295 kg Colores disponibles Negro, Blanco Perla, Azul Marino, Plata metálico, Rojo opulento, Gris metálico. Otras versiones GL 1.5 MT 4x2 / GL 1.5 AT 4x2 / GLX 1.5 MT 4x2 / GLX 1.5 AT 4x2 Bonos / Garantía US$ 3.000 / Tres años o 100.000 km

“Queremos revivir el sentimiento que caracteriza a toda la línea de tiempo del Vitara y, al mismo tiempo, marcar el camino hacia la nueva era de SUVs, complementando la elegancia típica de la Grand Vitara, con un diseño tecnológico y un sistema híbrido que ofrecen una mirada positiva a un futuro verde del sector automotriz”.

La primera generación del Vitara irrumpió en el mercado hace casi 30 años. Sobresalió en el mercado de todoterrenos con su diseño y estilo urbano. Evolucionó creciendo en tamaño y fuerza. Así, se presenta con 4.345 mm de largo, 1.795 mm de ancho y 1.645 mm de alto.

El diseño combina elementos de modernidad y tecnología con el estilo tradicional y robusto de la Grand Vitara clásica. Su diseño exterior se renovó también por completo. Cuenta con techo panorámico, su característica grilla máscara frontal cromada, barras de techo en las versiones full equipo y aros de aleación de 17″.

Equipa en su interior una cámara 360 grados para la versión GLX, cargador inalámbrico en la consola y una pantalla táctil de hasta 9″. Cuenta con aire acondicionado automático, volante forrado en cuero regulable y asientos abatibles. Además de control de crucero y comandos de audio en el timón.

Tiene un motor K15C/Dualjet que genera una potencia máxima de 101,6 HP a 6.000 rpm y una fuerza en su torque de 136,8 Nm a 4.400 rpm. Mientras que el sistema ISG agrega 2,95 HP a la potencia y 55 Nm al torque.

En cuanto a seguridad, frece un sistema ABS + EBD +BAS, control electrónico de estabilidad, anclaje Isofix y barras de impacto lateral. Además de seis airbags.