El Toyota bZ7 es un nuevo sedán 100% eléctrico desarrollado por la alianza entre Toyota y GAC para el mercado chino. Mide más de cinco metros de largo y se posiciona como el modelo eléctrico más ambicioso de la marca dentro de la familia bZ. Su diseño apuesta por una silueta tipo fastback, líneas limpias y una propuesta enfocada en confort y tecnología.

Uno de sus mayores atractivos está en el apartado tecnológico. Integra el sistema operativo HarmonyOS de Huawei para el infoentretenimiento y conectividad, además de compatibilidad con el ecosistema inteligente de Xiaomi. También incorpora sensor LiDAR en el techo, señal de que contará con avanzadas asistencias a la conducción.

En cuanto a prestaciones, el bZ7 utiliza un motor eléctrico de 278 caballos de potencia (207 kW) y se ofrecería con baterías LFP de 71 kWh y 88 kWh. Según reportes difundidos en China, la autonomía máxima alcanzaría hasta 710 kilómetros bajo ciclo CLTC, aunque esa cifra suele ser más optimista que los estándares occidentales.

La influencia de Huawei va mucho más allá del software. La firma tecnológica participa en la gestión del sistema eléctrico, el inversor y la arquitectura de control del vehículo. (Foto: Toyota) / Toyota

Por dimensiones, entra en el segmento de sedanes grandes premium: 5.130 mm de largo, 1.965 mm de ancho y 3.020 mm entre ejes, por lo que apunta a competir con modelos como Tesla Model S, BYD Han o incluso propuestas europeas eléctricas.

Toyota ha confirmado que su comercialización será inicialmente en China, donde la marca busca acelerar su presencia en autos eléctricos frente al fuerte avance de fabricantes locales. Por ahora no hay anuncio oficial para América Latina ni Perú.