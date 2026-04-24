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Toyota presentó el nuevo bZ7, un sedán eléctrico desarrollado con China que llega con gran autonomía, conectividad avanzada y un precio que lo pone a competir directamente con Tesla. (Foto: Toyota)
Toyota presentó el nuevo bZ7, un sedán eléctrico desarrollado con China que llega con gran autonomía, conectividad avanzada y un precio que lo pone a competir directamente con Tesla. (Foto: Toyota)
/ Toyota
Por Redacción EC

El Toyota bZ7 es un nuevo sedán 100% eléctrico desarrollado por la alianza entre Toyota y GAC para el mercado chino. Mide más de cinco metros de largo y se posiciona como el modelo eléctrico más ambicioso de la marca dentro de la familia bZ. Su diseño apuesta por una silueta tipo fastback, líneas limpias y una propuesta enfocada en confort y tecnología.

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