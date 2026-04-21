La marca de Elon Musk anunció que terminó el desarrollo de su procesador de próxima generación, una pieza central para futuros vehículos autónomos, robots Optimus y centros de datos.

Tesla confirmó la culminación del diseño de su nuevo chip AI5, el procesador que será la base tecnológica de sus próximos avances en conducción autónoma e inteligencia artificial. El anuncio fue realizado por Elon Musk, quien señaló que el componente ya alcanzó la fase de “tape out”, etapa en la que el diseño queda listo para ser fabricado.

Se trata de un hito importante para la firma estadounidense, ya que el AI5 será el sucesor del actual hardware AI4 utilizado en los modelos Tesla más recientes. Según Musk, el nuevo sistema ofrecería hasta cinco veces más capacidad útil de procesamiento frente al chip actual de doble módulo, además de mejoras en memoria y ancho de banda.

Aunque el chip fue concebido inicialmente para vehículos con capacidades autónomas avanzadas, Tesla también planea utilizarlo en el robot humanoide Optimus y en sus centros de cómputo enfocados en entrenamiento de inteligencia artificial.

Sin embargo, su llegada inmediata a los autos de producción no está confirmada. Reportes especializados indican que la producción a gran escala recién comenzaría en 2027, por lo que los Tesla actuales seguirían utilizando la plataforma AI4 durante algún tiempo más.

La apuesta refleja cómo Tesla busca diferenciarse no solo como fabricante de autos eléctricos, sino también como desarrollador de software y semiconductores propios. En un mercado donde marcas tradicionales y firmas chinas aceleran la competencia, controlar su propia tecnología podría darle ventaja en costos, rendimiento y velocidad de desarrollo.

Para la industria automotriz, el movimiento también confirma una tendencia clara: el futuro del automóvil dependerá tanto de baterías y motores como de chips cada vez más potentes capaces de procesar millones de datos en tiempo real. Tesla quiere seguir al frente en esa carrera.