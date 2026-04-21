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Tesla se consolida como el líder en la conducción autónoma | Crédito: AFP
Tesla se consolida como el líder en la conducción autónoma | Crédito: AFP
Por Redacción EC

La marca de Elon Musk anunció que terminó el desarrollo de su procesador de próxima generación, una pieza central para futuros vehículos autónomos, robots Optimus y centros de datos.

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