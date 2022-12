Tesla es condenado por incumplir promesa de ofrecer vehículos autónomos.

Tesla fue condenado en Washington, Estados Unidos, por publicidad engañosa. Ian Jordan, propietario de un Model 3, demandó a la marca de vehículos eléctricos, y se le concedió la razón a través del juez del estado Mattew A. Skau. Así, se creó un precedente peligroso para la empresa.

En 2016, Tesla ofreció sus vehículos con “todo el hardware necesario” para ser unidades autónomas a través de una futura y sencilla actualización de su sistema. Pero la mejora que colocó la marca fue para reemplazar el sistema de 2.5 que tenían, débil en potencia para que funcione el Full Self Driving (FSD) del Autopilot.

En paralelo, la empresa dirigida por Elon Musk puso a disposición un servicio de suscripción al FSD de US$ 199 al mes. Pero, los vehículos que aún contaban con el sistema 2.5 tenían que pagar US$ 1.500 para contar con la actualización 3.0. El pago más tarde fue de US$ 1.106, informa el portal especializado Motor.es.

Esta acción hizo ver que, en la práctica, era falso el anuncio de que todos los Tesla colocados en el mercado después de 2016 estaban preparados para el sistema Autopilot. Y es en este contexto que aparece la demanda, explica Electrek.co.

La marca tendrá que devolver los US$ 1.106 que pagó Jordan para la actualización del sistema 3.0. También asumirá el reintegro de otros US$ 1.650 que desembolsó el demandante por otro problema suscitado en un segundo Tesla.

El cliente reclamó la violación de garantía y pérdida de funcionalidad de su otro vehículo, equipado con la unidad de medios MCU1 Original. Pero que al ser actualizado por un desgaste de la memora flash integrada, perdió la radio AM, la misma que no está disponible en la versión MCU2.

La citada actualización fue cobrada por Tesla. Consideró que dicho fallo fue por desgaste y no por mal funcionamiento. Pero el Juez Skau determinó que deberá devolver los US$ 1.650 de la actualización y US$ 500 por la pérdida de la radio.

Cabe precisar que los abogados de Tesla ni siquiera se presentaron para escuchar el fallo del juez. Sin embargo, trascendió que acató todas las decisiones y ordenó el pago de forma inmediata. Pero el tema podría quedar sin concluir, pues con el dictamen se abre paso a que la marca reciba más denuncias similares.