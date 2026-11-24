Tesla comenzó a desplegar FSD v15, una nueva versión de su sistema de conducción autónoma supervisada que incorpora cambios en la percepción del entorno, la navegación y la respuesta ante situaciones potencialmente peligrosas. La actualización comenzó a llegar a determinados vehículos equipados con Hardware 4 (AI4), mientras que una distribución más amplia está prevista para diciembre.

Uno de sus principales cambios es Tesla Reality View, una representación visual más detallada del entorno que el vehículo interpreta mientras circula. Esta interfaz muestra elementos de la vía, otros vehículos y peatones, además de las maniobras que el sistema planea ejecutar, con una presentación que recuerda a un videojuego.

Tesla Reality View parece sacado de un videojuego, especialmente del Need for Speed. (Foto: Tesla) / Tesla

La actualización también incorpora mejoras para reconocer señales de tránsito, animales pequeños, objetos sobre la calzada, baches y acumulaciones de agua. Asimismo, busca ajustar la velocidad en zonas escolares, ante cambios en los límites permitidos y durante condiciones meteorológicas adversas. Otra novedad es la capacidad de reducir la velocidad al detectar radares.

Tesla afirma que el nuevo modelo de visión, desarrollado con tecnología que comparte avances de sus proyectos Robotaxi y Optimus, mejora hasta 25 veces su desempeño frente a intervenciones críticas. Sin embargo, esta cifra corresponde a una estimación difundida por la compañía y no a una evaluación independiente.

FSD v15 también introduce el Bike Rack Mode, que permite utilizar el sistema con un portabicicletas instalado, y mejoras de navegación que toman en cuenta las preferencias de rutas y lugares habituales de estacionamiento del usuario.

Pese a estas novedades, el sistema de conducción autónoma de Tesla continúa siendo supervisado: el conductor debe permanecer atento y preparado para intervenir. Su disponibilidad también depende de las autorizaciones regulatorias de cada país, por lo que esta actualización no significa que el vehículo pueda circular de manera completamente autónoma en todos los mercados.