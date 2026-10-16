El Tesla Roadster estará disponible en dos versiones: Thrust y Rocket (la única que puede "volar"). (Foto: Tesla)
El Tesla Roadster estará disponible en dos versiones: Thrust y Rocket (la única que puede "volar"). (Foto: Tesla)
/ Tesla
Por Redacción EC

Tesla volvió a poner al Roadster en el centro de la escena con una demostración que fue más allá de lo habitual en la industria automotriz. Durante un evento realizado el jueves 15 de octubre en Waco, Texas, la marca mostró cómo su nuevo deportivo eléctrico podía girar en el aire, aterrizar mediante propulsores e incluso pasar por encima de otros vehículos.

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