Tesla volvió a poner al Roadster en el centro de la escena con una demostración que fue más allá de lo habitual en la industria automotriz. Durante un evento realizado el jueves 15 de octubre en Waco, Texas, la marca mostró cómo su nuevo deportivo eléctrico podía girar en el aire, aterrizar mediante propulsores e incluso pasar por encima de otros vehículos.

La presentación del modelo, desarrollado en colaboración con SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, incluyó una de sus maniobras más llamativas: el auto recorrió una rampa boca abajo mediante un sistema de succión antes de ejecutar movimientos en el aire. La demostración busca llevar la tecnología de los cohetes al terreno de los superdeportivos eléctricos.

¿Qué tan rápido será el nuevo Tesla Roadster?

Uno de los datos más sorprendentes anunciados durante el evento fue su capacidad para acelerar de 0 a 60 millas por hora (97 km/h) en menos de un segundo, según Lars Moravy, responsable de ingeniería vehicular de Tesla. La marca también señaló que su velocidad máxima superará los 370 km/h.

En cuanto a autonomía, Tesla comunicó que el deportivo podrá recorrer más de 480 km con una carga. Estas cifras, sin embargo, deberán contrastarse con las pruebas y especificaciones definitivas de la versión de producción.

La propuesta contempla distintas configuraciones. Entre ellas figuran una variante Performance, otra denominada Thrust, que incorpora propulsores de aceleración, y una versión Rocket de un solo asiento que, según Tesla, contará con un sistema de vuelo completo.

¿Cuándo llegará a las calles?

La espera todavía no termina. Elon Musk señaló que la producción comenzará en 2028, más de diez años después de que Tesla mostrara la segunda generación del Roadster en 2017. En aquella oportunidad, la empresa prometió cifras de rendimiento extraordinarias y esperaba iniciar las entregas en 2020.

Por ahora, la compañía no anunció el precio definitivo del modelo durante la presentación. La página oficial de Tesla había publicado anteriormente cifras referenciales de hasta 620 millas (cerca de 998 km) de autonomía y una velocidad máxima superior a 400 km/h, pero estas cifras corresponden a la información previa del proyecto y no deben confundirse con las prestaciones comunicadas en el evento reciente.

Con el nuevo Roadster, Tesla busca recuperar protagonismo en el segmento de los deportivos de altas prestaciones. Sin embargo, después de varios retrasos, el verdadero desafío será convertir una demostración espectacular en un vehículo de producción que cumpla sus promesas.