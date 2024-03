JMC recientemente presentó al Grand Avenue, un pick-up mediano que, por sus dimensiones, se convierte en el más grande de su segmento en el Perú; llega a la línea de pick-up de la marca china como el hermano mayor del ya conocido JMC Vigus. Tiene un enfoque diferente, ya que, mientras el Vigus está dirigido hacia el trabajo, el Grand Avenue, además del tema laboral, quiere atraer a ese público que busca un vehículo para fines recreativos. Nosotros la probamos y aquí te dejamos nuestras impresiones.

Este pick-up ha llegado al Perú en dos versiones que comparten la misma motorización. Hay una versión MT que se ofrece desde US$23.490 y una AT que llega desde US$28.990. Concretamente, esta última fue la que nosotros manejamos.

Mecánica y desempeño

Al igual que el Vigus, también cuenta con un motor Ford Puma, pero esta vez es de 2,3 litros turbo diésel con intercooler que genera 175 hp a 3.200 rpm y 450 nm de torque entre 1.500 y 2.400 rpm. Este bloque de 4 cilindros está asociado a una caja automática de 8 velocidades del fabricante alemán ZF, en tanto que su caja de transferencia para el 4x4 es de la marca Borg Wagner.

Esta parte de sus componentes sorprende, ya que se trata de fabricantes que tienen una muy buena reputación. Aunque, más allá de los nombres, lo más importante es que en conjunto trabajen correctamente. En general, el Grand Avenue va muy bien en este aspecto, puesto que cuenta con la potencia y torque suficientes para mover sus dos toneladas de peso.

En cuanto a su desempeño dinámico, hay que mencionar que a la hora de partir se percibe cierto turbolag que retarda la aceleración del Grand Avenue, pero que luego se compensa con los cambios rápidos de su caja ZF. El cambio de marcha lo hace a 2.400 rpm y casi ni se perciben la suavidad con que cambia.

En cuanto a la relación peso-potencia, los 175 hp que desarrolla son más que suficientes para mover el pick-up. Se encuentra un desarrollo ágil cuando entramos a segunda marcha y por lo general, no le cuesta adelantar vehículos. Lo que sí debemos tomar en cuenta es que con este pick-up (alto y largo) hay que tomar las curvas un poco más despacio, ya que tiene un centro de gravedad más alto y esto podría provocar inestabilidad.

La suspensión delantera es independiente de doble horquilla, mientras que la trasera es de muelles semielípticos, los frenos son de disco en las cuatro ruedas y la dirección es asistida hidráulicamente. En la práctica, la suspensión no es tan trotona como un Toyota Hilux, pero no brinda la suavidad del Nissan Frontier. En tanto que la dirección es la más suave que hemos probado en pick-up, no hay mucha resistencia al girar el volante, a pesar de que en este caso equipamos unos enormes y pesados neumáticos Mud-Terrain (MT).

Con relación al gasto del combustible, tiene un tanque de 80 litros (21 galones) que aproximadamente se llenan con S/.360 en el Perú. No tiene modos de conducción eco ni deportivo, pero su autonomía puede variar de acuerdo al tipo de manejo y otras características como, por ejemplo, que se alteren los elementos de serie con los que viene.

En nuestro caso, esta unidad de prueba nos lo prestaron con unos neumáticos Cosmo MT 265/70 R17, los cuales son más pesados que los originales Highway Terrain (HT) 265/65 R17. Con esas consideraciones, nos rindió 16 mpg o 26 km/g en ciudad y 24 mpg o 38 km/g en carretera, pudiendo ser mejor con los neumáticos de serie.

La JMC Grand Avenue se convierte en la más grande de su segmento

En cuanto a sus dimensiones y capacidades, el Grand Avenue se convierte en la pick-up mediana más grande del mercado, superando a modelos como el Great Wall Poer y Ssangyong Musso Grand. Tiene 5.45 m de largo, 1,94 m de ancho y 1,87 metros de alto. Su distancia entre ejes es 3,27 metros, pesa 2.070 kg y su capacidad de carga es una tonelada.

Con relación a su diseño y equipamiento exterior, en general tiene un diseño cercano a lo convencional o lo ya visto en pick-up americanas, siendo esta de origen chino. De todas formas se pueden resaltar sus líneas de diseño con trazos angulosos hacen que luzca moderno y robusto al mismo tiempo. En el frontal notamos una enorme parrilla, propia del estilo americano, el diseño cuadrangular con las luces principales halógenas y diurnas Led, en tanto que más abajo se ubican los faros neblineros de luz halógena.

Por el lateral, encontramos una carrocería sin mucho que llame la atención, a excepción de la barra antivuelco, los estribos y un espejo retrovisor con diseño bitono, el cual es eléctrico y cuenta con direccionales.

Respecto a los neumáticos, tal como ya lo hemos mencionado, las que llegan de serie son unos de tipo HT con medida 265/65 R17. No está mal, aunque tomando en cuenta el enfoque del vehículo, se pudieron incluir al menos unas AT.

En la zona posterior, encontramos que la tolva tiene un tamaño estándar, aunque desde el portón trasero podemos desplegar una escalera que mejora el acceso. Adicionalmente, cuenta con cuatro ganchos de sujeción.

En cuanto al diseño y equipamiento interior, notamos un habitáculo de gran tamaño, cómodo y con el espacio suficiente para que viajen cinco personas con comodidad, incluso en la segunda fila, puesto que el túnel de transmisión es bastante bajo y no incomoda.

Hay espacios medianamente grandes para guardar objetos en las puertas, mientras que en la consola central hay un doble nivel, de tal modo que obtenemos más áreas para guardar nuestras cosas, inclusive fuera de la vista de los amigos de lo ajeno.

Los asientos están revestidos en eco euro y, al menos para esta versión AT, el piloto cuenta con ajuste eléctrico. En tanto, el copiloto debe realizar el ajuste manualmente. Los materiales que revisten el tablero y la consola central son plásticos, que en su mayoría son rígidos. Con relación a esto, sus materiales son acorde a su categoría, ya que más allá del enfoque, los pick-up están preparados para el trabajo duro.