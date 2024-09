En nuestro mercado están disponibles dos versiones: DEL y TROPHY. Nosotros probamos este último, el cual se ofrece desde US$28.490.

Prestaciones

La primera generación del MG One se desarrolló en 2021 y ofrece un motor gasolinero de 1,5 litros turbo que genera 168 hp a 5.000 rpm y 275 nm entre 2.000 y 4.000 rpm. A su vez, está asociado con una transmisión continuamente variable (CVT) y una tracción 2WD (delantera).

Con relación a su aceleración, el vehículo gana velocidad rápidamente cuando lo configuramos en el modo Super Sport; aunque no es que se trate de un vehículo deportivo. De hecho, el 0 a 100 km/h ronda los 9 segundos, lo que brinda una conducción dinámica o “alegre”. Sobre el acoplamiento con la transmisión, solo cuando pisamos a fondo es que se percibe una ligera demora entre las simulaciones de los cambios, pero nada que nos preocupe.

El MG One ofrece los modos de manejo eco, normal y super sport, los cuales cambian el desempeño del vehículo. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El consumo de esta camioneta varía entre 38 y 42 km/g, por lo que está muy dentro del promedio en su segmento. Para lograrlo, algunos motores modernos de SAIC Motors como en el MG One utilizan la tecnología NetBlue, la cual también permite que se generen menores gases. Por ello es que este vehículo cumple con las normas de emisiones Euro 6B, la misma que está vigente en países de la Unión Europea y Chile.

La comodidad y la experiencia de manejo en ciudad es buena, ya que utiliza una suspensión de tipo independiente en ambos ejes. Las irregularidades o baches que cruzamos de un lado de las ruedas se perciben en el otro semieje en menor grado. Además, el sistema Multi-link le aporta un mejor agarre en las curvas. A esto le sumamos que la dirección es asistida de forma eléctrica, brindando suavidad al girar el volante en bajas velocidades y firmeza a altas velocidades. Parte de esa buena sensación es gracias a la nueva plataforma de MG elaborada con base a la arquitectura SIGMA, la cual logra un menor centro de gravedad y una mayor rigidez torsional en la estructura del SUV.

El MG One cuenta con una caída en el pilar D que también aporta en la aerodinámica. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Con relación a sus dimensiones, mide 4.581 mm de largo, 1.617 mm de alto, 1.871 mm de ancho y tiene una distancia entre ejes de 2.670 mm. La capacidad de su maletero es 336 litros, pero se extiende hasta 1.120 cuando abatimos la segunda fila de asientos. Un punto a considerar sobre esta característica es que el MG One se queda debajo del promedio, ya que rivales como Toyota Corolla Cross y Haval Jolion rondan los 400 litros.

De todas formas, esos 330 litros son suficientes como para que entre un coche para bebés o un par de maletas grandes. Desde nuestra óptica, se sacrifica espacio en el maletero por dos razones: el MG One fue desarrollado para un público joven como personas solteras o una familia joven con un hijo pequeño, los cuales normalmente no requieren de tanto maletero. La otra razón tiene que ver con el diseño, puesto que entre el pilar C y D hay una caída en la estructura del techo, lo cual reduce el espacio de carga.

En el maletero hay comodidades como un cobertor y redes sujetadoras por los costados. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Precisamente, el diseño es uno de los aspectos más atractivos de este SUV. Luce bastante dinámico y elegante al mismo tiempo, debido a sus líneas de diseño que armonizan en toda su carrocería y también por su exterior bitono. Los aros de aleación de 19″ (versión TROPHY) le dan un toque deportivo. De igual forma, nos parece correcto que los faros delanteros y traseros sean LED y que los espejos laterales sean eléctricos con desempañante. Un aspecto en considerar es que el portón trasero se abre manualmente; no obstante, la gran mayoría de los vehículos en este segmento integran esa configuración.

En el interior, nos llamó la atención el diseño tipo yoke del volante, con algunos bordes rectos que evitan que nos golpeemos los muslos al ingresar al tomar asiento. También es interesante su pantalla panorámica compuesta por un panel de control digital de 5,4″ unida al panel de instrumentos virtual de 7″ y a una pantalla touch de 12,3″, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Básicamente, en la primera pantalla encontramos comandos para mover la posición de los espejos, desbloqueo de puertas, entre otros.

Los asientos están tapizados en ecocuero, mientras que en la consola encontramos plásticos rígidos y algunas zonas tapizadas en materiales suaves al tacto. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Tanto la pantalla de infoentretenimiento y el cluster digital gozan de gran resolución, mientras que la primera pantalla de la izquierda aparece como un elemento diferenciador frente a otros vehículos del segmento. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Esta configuración es bastante tecnológica, puesto que se intenta digitalizar la mayor parte de los comandos. Particularmente, su manejo no representó ninguna dificultad, aunque quizás se pudo agregar alguna perilla para aquellos que no se acostumbran a un formato 100% digital. Pero, nuevamente, este vehículo fue desarrollado para un público joven, quienes normalmente son más tecnológicos.

Entre otros aspectos interesantes encontramos el aire acondicionado bi-zona, los asientos tapizados en ecocuero, el volante tapizado en cuero, el ajuste eléctrico para el asiento del piloto y manual para el copiloto, el botón de encendido, el espejo retrovisor interior con atenuación automática, sunroof panorámico, seis parlantes, cargador inalámbrico, bluetooth y puertos USB. Sobre este último, dicho puerto está ubicado en el nivel inferior de la consola central flotante y, al menos nosotros, encontramos complicado conectar el cable de nuestro celular. En ese sentido, un punto de mejora es reubicar los puertos de carga en la zona superior y muy a la vista del piloto y copiloto. Por otro lado, un aspecto positivo es que hay un puerto de carga USB para la segunda fila, además de salidas de aire.

En la segunda fila hay un gran espacio, además los ocupantes gozan de salidas de aire acondicionado, un puerto USB y porta revisteros detrás de los asientos delanteros. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Sobre el espacio para los ocupantes, realmente es bueno tanto el de los asientos delanteros como para la segunda fila. Dos adultos y niño ingresan sin mayor incomodidad en la zona trasera, gracias a que el piso es plano y hay un buen espacio para la cabeza y rodillas.

Por último, la versión que probamos llega con seis airbags, frenos ABS +EBD, control electrónico de estabilidad, control de tracción, freno de estacionamiento eléctrico, autohold, sistema ISOFIX, cámara 360°, asimismo una serie de asistencias a la seguridad como alerta de tráfico cruzado, control crucero adaptativo, asistente de tráfico lento, control inteligente de detección de punto ciego y asistencia de salida de carril.