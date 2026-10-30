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Resumen

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El caballo salvaje bordado en el lateral del asiento. (Foto: Fernando Roca)
El caballo salvaje bordado en el lateral del asiento. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca Canales
Por Fernando Roca Canales

Las camionetas 4x4 son la primera opción para los usuarios que desean realizar travesías por terrenos complicados. Sin embargo, también tienen ciertas limitaciones. El mayor diámetro de giro, las dimensiones elevadas, el chasis más rígido y los puntos ciegos son algunas de las características que pueden complicar la conducción en los espacios reducidos de la ciudad. Por eso, existe un público que busca un “término medio” entre una SUV urbana y una camioneta 4x4. Ahí es donde aparece el Ford Bronco Sport Badlands que probamos el fin de semana.

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