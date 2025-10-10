Hyundai presentó en el Perú su nuevo SUV de tres filas de asientos: el Palisade. Se trata de un vehículo más grande y mejor equipado que el Santa Fe, con el cual la firma coreana refuerza su presencia en el segmento de los SUV grandes. A continuación, te contamos más sobre sus características.

La historia del Palisade comenzó en 2010, cuando empezó a comercializarse en los mercados globales. En 2023 recibió una actualización de media vida y, finalmente, este año se presentó la nueva generación, que incorpora tecnología híbrida en su motorización.

Diseño y confort

Con un estilo que transmite sofisticación y seguridad, el nuevo Palisade Hybrid impresiona desde el primer vistazo. Con capacidad para ocho pasajeros, cada detalle del nuevo híbrido está orientado al lujo y al confort: asientos ergonómicos, tecnología intuitiva, acceso personalizado, cargador inalámbrico y luces guía de reversa.

El nuevo Palisade mide 5.060 mm de largo, 1.981 mm de ancho y 1.765 mm de alto. (Foto: Percy Jaktajovich/Autobloggeando) / Percy Jaktajovich/Autobloggeando

El nueno diseño exterior del nuevo Palisade. (Foto: Percy Jaktajovich/Autobloggeando) / Percy Jaktajovich/Autobloggeando

El sistema de sonido BOSE ofrece una experiencia envolvente, mientras que innovaciones como el Blind-spot View Monitor, el espejo retrovisor digital, la cámara 360° y la maletera eléctrica elevan la visibilidad, la practicidad y la confianza en cada trayecto.

Potencia híbrida y conducción refinada

Impulsado por un motor híbrido Smartstream 2,5 turbo gasolina, el Palisade Hybrid entrega una potencia combinada de 329 hp y un torque máximo de 460 nm, ofreciendo una experiencia de conducción que equilibra desempeño y eficiencia.

La versión híbrida ofrece una autonomía de hasta 1.000 km. (Foto: Percy Jaktajovich/Autobloggeando) / Percy Jaktajovich/Autobloggeando

La tecnología híbrida también contribuye a suavizar los movimientos del vehículo al pasar por baches o desniveles, otorgando un manejo más fluido y controlado.

Seguridad inteligente con Hyundai SmartSense

El nuevo Palisade Hybrid integra el sistema de seguridad avanzada Hyundai SmartSense, dotado de múltiples asistencias diseñadas para proteger y respaldar cada trayecto:

Lane Following Assist 2.0 (LFA) : ayuda a mantener el auto centrado en el carril.

: ayuda a mantener el auto centrado en el carril. Smart Cruise Control (SCC) con Stop & Go : regula la velocidad y adapta la distancia con el vehículo adelante.

: regula la velocidad y adapta la distancia con el vehículo adelante. Forward Collision-Avoidance Assist 2.0 (FCA 2.0) : detecta riesgos frontales y alerta al conductor.

: detecta riesgos frontales y alerta al conductor. Blind-spot Collision-avoidance Assist (BCA) : vigila el ángulo muerto y puede frenar ante riesgos.

: vigila el ángulo muerto y puede frenar ante riesgos. Rear Cross-Traffic Collision-avoidance Assist (RCCA): protege al retroceder frente a vehículos que se aproximan lateralmente.

Estas tecnologías actúan en conjunto, proporcionando seguridad proactiva y tranquilidad al volante.

El interior del nuevo Palisade. (Foto: Percy Jaktajovich/Autobloggeando) / Percy Jaktajovich/Autobloggeando

La sostenibilidad en Hyundai

“Con el lanzamiento de la nueva PALISADE Hybrid reafirmamos nuestra visión de avanzar hacia una movilidad más consciente sin sacrificar el lujo ni la emoción de conducir”, afirma Claudio Ortiz, Gerente de Hyundai Perú.

Con esta nueva incorporación a su portafolio, Hyundai pone a disposición de sus clientes una opción de SUV híbrido que articula estética, confort, eficiencia y seguridad, posicionándose como aliado ideal para quienes buscan conducir con estilo y responsabilidad.