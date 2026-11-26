El mercado peruano ya no reserva los SUV todoterreno de gran tamaño exclusivamente para marcas japonesas o estadounidenses. Fabricantes chinos como BAIC también buscan competir en esta categoría con vehículos que combinan chasis de largueros, tracción 4x4, motores turbo y un equipamiento que apunta a un público dispuesto a pagar más de US$50.000. Uno de ellos es el BAIC BJ60, que por US$52.990 plantea una pregunta: ¿es una compra conveniente frente a sus rivales?

El BJ60 mide 5,04 metros de largo, tiene una distancia entre ejes de 2,82 metros y ofrece dos filas de asientos para transportar hasta cinco ocupantes cómodamente. Este atributo no es gratuito, pues las dimensiones interiores de su cabina son amplias. Esto permite que ocupantes de contextura promedio ingresen sin rozarse los hombros y dispongan de un espacio holgado para las piernas.

Un aspecto positivo es que, pese al buen espacio en las plazas posteriores, no descuida el maletero. De hecho, tiene una capacidad de 972 litros, gracias a su diseño de formas cuadradas. Es muy práctico para llevar un coche de bebé, cuatro o cinco maletas grandes, o incluso el equipaje necesario para una salida de camping.

Cuando abatimos las segunda fila, se logra un maletero que supera los 1.800 litros de capacidad. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Lo que sí deberías tomar en cuenta es el acceso al maletero. El portón no se abre hacia arriba, como en la mayoría de los SUV, sino hacia un costado, como en el Land Rover Defender o la Toyota Land Cruiser. Al ser un carro grande, es probable que entre bastante justo en las cocheras peruanas. Por ello, si lo estacionas con la parte posterior pegada a la pared del edificio donde vives, no podrás abrir el portón, que se proyecta casi 1,5 metros hacia afuera.

Por ello, la recomendación es estacionarlo con la zaga hacia afuera si frecuentemente guardas equipaje, así no habría mayor problema. Más allá de ser un punto en contra, esta es una característica de los 4x4, por lo que, al adquirir uno, hay que aprender a convivir con ese estilo.

La carrocería de formas cuadradas y los guardabarros pronunciados refuerzan la apariencia todoterreno del BJ60, que tiene una presencia imponente por sus dimensiones. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Inclusive, algo que nos sorprendió es que, pese a ser de origen chino, este BJ60 tiene un diseño exterior que recuerda a muchos de los 4x4 más reconocidos de Estados Unidos y Japón. Es inevitable comparar el diseño frontal del BJ60 con el Jeep Grand Cherokee, especialmente por la parrilla ranurada. En cambio, en la zaga encontramos una silueta que recuerda a la Toyota Land Cruiser, por su estilo cuadrado, los guardabarros pronunciados y las proporciones del portallantas.

El BAIC BJ60 Flagship es un todoterreno de 5,04 metros de largo, con chasis de largueros y una configuración orientada a combinar comodidad y capacidades fuera del asfalto. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Lógicamente, BAIC le agregó su propio sello de diseño; claramente, no son carros iguales. En general, es una combinación interesante que llama la atención del público cuando nos observa recorrer las avenidas. Además del diseño, las proporciones del carro son imponentes. Es uno de esos vehículos con los que no desearías tener un choque.

Esa robustez también se refleja debajo de la carrocería, puesto que utiliza un chasis de largueros, preparado para soportar el maltrato de las carreteras y trochas peruanas. Aunque es menos dócil de maniobrar que un SUV con chasis monocasco, como el BJ30, la separación entre la cabina y el chasis le permite soportar mayores torsiones sin que los ocupantes las perciban fácilmente.

Ofrece chasis de largueros para soportar rutas 4x4. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Por otro lado, también deberías saber que los SUV de gran tamaño con chasis de largueros no están diseñados para manejarlos a altas velocidades en carretera y, menos aún, en curvas. Tanto el BJ60 como el Tank 500 o la recién lanzada Jetour G700 son carros que superan los 1,9 metros de altura y, por ende, tienen un centro de gravedad más elevado.

Al entrar en una curva a alta velocidad, la física y la fuerza centrífuga hacen su trabajo y pueden provocar que la parte trasera del vehículo se desplace hacia el exterior, fenómeno conocido como sobreviraje. Por ello, si estás buscando ser el meteoro de tu zona, este es el segmento equivocado. Si bien suelen comportarse muy bien en línea recta, en carreteras con curvas cerradas hay que ingresar con precaución y reducir la velocidad. Seamos realistas: la potencia del motor lo permite, pero la física no.

Explorando bajo el capó, encontramos un motor turboalimentado de 2,0 litros que desarrolla 252 hp y 400 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades. A esto se suma un sistema híbrido ligero de 48 voltios, con un motor-generador eléctrico que entrega hasta 10 kW y 50 Nm adicionales.

Esta tecnología brinda asistencia en determinadas fases de funcionamiento, como los arranques y las aceleraciones, y contribuye a reducir el consumo, aunque no permite recorrer distancias en modo eléctrico, como sí lo hace un híbrido convencional.

El SUV chino equipa un motor turbo de 2,0 litros con 262 hp y 450 Nm de torque, acompañado de un sistema híbrido ligero de 48 voltios que brinda asistencia en determinadas condiciones de manejo. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

El ahorro es un punto fuerte. El consumo promedio en su segmento ronda los 20 km/galón. Sin embargo, gracias a la asistencia del sistema microhíbrido, obtuvimos hasta 27 km/galón.

No parece mucho, pero al calcular la autonomía por tanque, esta diferencia se traduce en entre 100 y 140 km adicionales. Esto cobra mayor relevancia cuando exploramos terrenos off-road donde no hay grifos. Por cierto, su tanque de combustible tiene una capacidad de 85 litros y llenarlo cuesta aproximadamente S/450.

Otro detalle es que, al contar con tracción 4x4 y caja reductora (2H-4H-4L), puedes seleccionar el modo 2H para que el carro envíe torque únicamente al eje trasero. De este modo, no desperdiciamos combustible en superficies fáciles de recorrer.

La transmisión automática de ocho velocidades trabaja junto con un sistema de tracción 4WD que permite seleccionar entre los modos 2H, 4H y 4L, según las condiciones del terreno. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

¿Está preparado para salir del asfalto?

El BJ60 no se limita a tener una carrocería grande y apariencia aventurera. Su sistema de tracción 4WD conectable, caja de transferencia, bloqueo del diferencial trasero y modos de conducción para distintos terrenos le permiten afrontar superficies de menor adherencia. Según su ficha técnica, también registra 215 mm de distancia mínima al suelo y una capacidad de vadeo de hasta 750 mm.

Esta versión Flagship que probamos cuenta con bloqueo electrónico del diferencial trasero y delantero, así como un sistema de detección de vadeo. Es un 4x4 bastante completo, por lo que, si te quedas atascado, ya no será culpa del carro.

El BJ60 dispone de modos de conducción para diferentes superficies, con configuraciones que buscan adaptar la respuesta del vehículo según las condiciones del camino y el nivel de adherencia. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Su configuración de cinco ocupantes en dos filas permite aprovechar el espacio de la cabina y el maletero, una combinación pensada para viajes largos y actividades fuera de la ciudad. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Frente a los chinos, ¿es competitivo?

Uno de sus rivales más directos es el GWM Tank 500. Este modelo se comercializa en el Perú a US$53.990, una diferencia de apenas US$1.000 respecto al BJ60 evaluado. Sin embargo, utiliza un motor V6 turbo de 3,0 litros que entrega 349 hp y 500 Nm, además de tracción 4x4 y reductora.

Si bien es más potente que el BAIC, ambos ofrecen cifras de torque relativamente cercanas. Donde sí hay diferencias es en el consumo, porque el Tank 500 no tiene un modo 2H que permita enviar la fuerza únicamente al eje trasero, sino que gestiona el reparto de potencia entre los ejes según su sistema. En el BAIC, en cambio, puedes decidirlo manualmente, lo que permite ahorrar un poco más de combustible. En resumen, si buscas más potencia, el Tank 500; si quieres equilibrar potencia y eficiencia, el BJ60.

¿Y frente a los japoneses?

La diferencia se hace más evidente cuando se compara con modelos de origen japonés. El Toyota Land Cruiser Prado, por ejemplo, tiene un precio de partida de alrededor de US$85.490 en el mercado peruano. Es decir, existe una brecha superior a US$30.000 respecto al BJ60.

El Prado ofrece una trayectoria reconocida en el segmento, una configuración 4x4 permanente con reductora y una reputación construida durante décadas. Esa diferencia no solo responde a especificaciones, sino también al posicionamiento de marca, el valor de reventa, el respaldo comercial y la percepción de confiabilidad, factores que suelen pesar en una compra de largo plazo.

Por ello, el BJ60 puede ser una alternativa más accesible para quien busca un SUV grande, con chasis independiente y recursos para salir del asfalto, sin alcanzar los precios de algunos todoterrenos japoneses.

A US$52.990, el BAIC BJ60 tiene argumentos para competir: dimensiones, equipamiento, tracción, potencia y una mecánica con asistencia eléctrica. Su principal desafío es demostrar que el ahorro inicial frente a marcas de mayor trayectoria no se diluye con el tiempo en consumo, mantenimiento, depreciación o disponibilidad de repuestos. Frente a sus rivales chinos, además, su precio ya no representa una ventaja contundente.