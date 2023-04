Toyota acelera la expansión de sus autos eléctricos con la presentación de dos modelos bZ

Toyota presentó los vehículos eléctricos conceptuales bZ Sport Crossover Concept y el bZ FlexSpace Concept en el Salón del Automóvil de Shanghái, en China. Llegarán al mercado chino 2024, como parte de la aceleración de la marca con su línea de automóviles de cero emisiones. Estos serán los dos primeros de diez que la marca lanzará hasta 2026.

Cabe precisar que los modelos presentados forman parte de la serie Toyota bZ. Esta es una marca que se dedica a la fabricación de vehículos 100% eléctricos. Se tiene previsto que estos sean producidos y comercializados por FAW Toyota Motor en el mercado asiático.

El bZ Sport Crossover Concept es un eléctrico tipo crossover con un estilo activo. Fue desarrollado en conjunto por la alianza de Toyota y el fabricante chino BYD, el BYD Toyota EV Technologogy Co., LTD, junto a FAW Toyota Motor Co., LTD, y Toyota Motor Engineering & Manufacturing (China) Co. Ltd.

/ Toyota

El modelo se basó en el concepto de “Reboot”, que incorpora la idea de un cambio de ritmo en el momento en que el conductor se sube a conducir. Además de su estilo icónico y activo, se ha diseñado con las funciones para proporcionar un espacio personal para los clientes más jóvenes o la Generación Z.

A la vez, el modelo permite que sus funciones se sigan desarrollando incluso después de la compra. Esto incluye características inteligentes como la asistencia al conductor y el estacionamiento automático, para que los propietarios puedan disfrutar de forma continua de un automóvil más actualizado con los cinco sentidos.

/ Toyota

Por su parte, el bZ FlexSpace Concept es un SUV eléctrico orientado a la familia con un enfoque en la utilidad. Está siendo desarrollado de forma conjunto por Toyota. Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. (GAC), GAC Toyota Motor Co., Ltd. y TMEC, y está previsto que GAC Toyota Motor lo produzca y comercialice.

Fue desarrollado bajo el concepto “Cozy Home”, para crear un espacio que las familias puedan usar de forma segura, cómoda y libre con tranquilidad. Ofrece un gran espacio en la cabina, facilidad de uso, seguridad avanzada, un rango de crucero confiable, así como varias funciones inteligentes.