Toyota ha comenzado a despertar expectativa al publicar un adelanto del nuevo Corolla Concept, que será presentado oficialmente en el Japan Mobility Show 2025. En las imágenes teaser se puede observar un diseño innovador que mezcla elementos futuristas con la familiaridad del Corolla.

Según las fotos divulgadas, este nuevo prototipo incorpora el lenguaje “hammerhead” de Toyota, con faros verticales conectados por luces diurnas con forma de boomerang. La ausencia de una parrilla frontal tradicional y la aparición de una protuberancia en el guardabarros izquierdo, similar a un puerto de carga, sugieren que podría tratarse de un vehículo completamente eléctrico. Aunque no se descarta una versión híbrida enchufable.

En la parte trasera, destaca un alerón tipo ducktail integrado que fluye desde la línea del techo. Las luces traseras abarcan todo el ancho del vehículo e incorporan elementos de iluminación tipo píxel. El nombre “Corolla” aparece en letras extendidas sobre el portón trasero, y el parachoques trasero presenta relieves para aportar profundidad visual. El espacio para la placa se encuentra centrado.

Hasta ahora, Toyota no ha divulgado detalles del interior del vehículo, aunque se espera una renovación radical en comparación con generaciones anteriores, abandonando el estilo conservador que históricamente ha caracterizado al Corolla. La presentación formal del modelo se realizará el 30 de octubre de 2025, durante el inicio del Japan Mobility Show.

Este nuevo Corolla Concept no solo busca sorprender con su estética, sino también posicionarse como guía para la próxima generación del modelo cuando llegue al mercado. Con la industria automotriz avanzando hacia la electrificación, Toyota parece apostar por un Corolla que combine diseño audaz con tecnologías de propulsión limpia, alineándose con las tendencias globales del sector.

El teaser divulgado también despierta especulaciones sobre el alcance real de sus capacidades técnicas. ¿Será este modelo un prototipo de producción o un ejercicio de diseño visionario? Todo apunta a que, cuando llegue el momento del debut, los ojos del mundo automotor estarán sobre Toyota, esperando ver si este Corolla redefine lo que puede ser un “auto compacto” en la era eléctrica.