Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Toyota Corolla Cross 1.8 HEV, el carro híbrido más vendido del Perú: ¿cómo es, cuánto cuesta y por qué es atractivo para los conductores?Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
La electrificación del mercado automotriz peruano ya no es un plan a futuro, sino que es una realidad y las cifras hablan por sí solas. En 2024 se vendieron 6.204 vehículos electrificados y todo apunta a que en 2025 se será una cantidad superior, ya que solo hasta julio se vendieron 5.249 unidades. Si bien estas cifras apenas representan un 4% del total de vehículos vendidos, existe optimismo ante su crecimiento.