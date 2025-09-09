Toyota Corolla Cross 1.8 HEV, el carro híbrido más vendido del Perú: ¿cómo es, cuánto cuesta y por qué es atractivo para los conductores?

Pero, la introducción de los vehículos electrificados no ha sido un proceso que apareció de la noche a la mañana, sino que que tiene muchos años germinándose en el Perú. De hecho, llegaron mucho antes de la pandemia del covid-19, pero recién empezó a tomar fuerza en 2021. En ese camino, aparecieron muchas marcas, siendo Toyota la que más exito consiguió con su modelo Toyota Corolla Cross HEV.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

El avance del Corolla Cross híbrido frente a su versión gasolinera es interesante. Solo observemos el siguiente cuadro comparativo proporcionado por Toyota, donde el año 2024 termina siendo clave, ya que por primera vez la versión híbrida casi duplica las ventas de la gasolinera.

Corolla Cross 2021 2022 2023 2024

2025 (julio) Gasolina 501 1.230 1.152 470 242 Híbrido 171 550 431 942 973 Total 672 1.780 1.583 1.412 1.215

Esa diferencia se acrecenta más en lo que va del 2025 e inevitablemente se extenderá cuando se termine el año.

En lo que va del 2025, la preferencia por los híbridos se incrementa más, alcanzando el 55% del total de electrificados. Asimismo, el 43% fueron híbridos de Toyota y el 20% fueron Corolla Cross HEV. Es decir, prácticamente 1 de cada 5 vehículos electrificados que se vende en el Perú es un Toyota Corolla Cross HEV.

El Corolla Cross HEV mide 4,46 metros de largo, pero aún así ofrece un habitáculo amplio. (Foto: Fernando Roca)

Aprovechando que estamos en la gama electrificada de Toyota, también hay que hacer una mención a otros modelos como el Yaris Cross HEV y RAV HEV, que alcanzaron las 707 y 351 unidades vendidas, respectivamente. Solo con esos tres vehículos, Toyota alcanza un total de 2.273 unidades electrificadas vendidas.

Por otro lado, existen varias razones por la que este modelo de Toyota es el más vendido. El primero es porque es la firma japonesa tiene un excelente nivel de percepción en el Perú. De acuerdo con un Estudio de Marcas 2025 de Arellano, publicado en El Comercio, Toyota se encuentra entre las marcas más confiables.

Asimismo, otra razón importante es que la motorización que lleva el Corolla Cross HEV no es un experimento que nació hace un año, sino que el mismo propulsor híbrido que Toyota utilizó en el Prius, el cual fue lanzado en Japón en 1997. De modo que ya tiene más de 20 años de prueba, lo que también genera confianza en el consumidor.

También es importante el precio en que se ofertan. Por una parte, el Corolla Cross gasolinero de entrada se ofrece en US$26.140, mientras que la variante híbrida inicia en US$30.990. Si bien es una diferencia considerable, no es tan amplia como en otros modelos, lo que hace más atractiva a la versión híbrida. Estos precios también se podrían ajustar más con ofertas y promociones que hay a lo largo del año.

En la práctica, el beneficio real que te ofrece el Corolla Cross HEV es un rendimiento muy superior a su versión gasolinera.

Bajo el capó equipa un motor de 1,8 litros aspirado que genera 96,6 hp y 144 nm, acoplado a un generador eléctrico que desarrolla 71,1 hp y 166 nm. En total, la potencia combinada alcanza los 121 hp. Sobre el torque total, Toyota se reserva el dato. Lo que sí se conoce es que utiliza una batería de níquel e hidruro metálico de 6,5 A-h de capacidad y un voltaje nominal de 202 V. Asimismo, integra una transmisión CVT y una tracción delantera.

Con estos números, durante nuestra prueba logramos un rendimiento de 16 km/litro o 60 km/galón en la ciudad de Lima y hasta 21 km/litro o 80 km/galón cuando realizamos una ruta en el norte chico de Lima.

En esta versión full, el cluster de instrumentos TFT mide 12,3", mientras que la pantalla táctil de 9" se incluye en ambas versiones. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Realmente, estamos ante un vehículo que tiene un rendimiento muy bueno. Y esto no es una cifra fuera de lugar, ya que algunos medios extranjeros también realizaron la prueba de consumo y el resultado fue casi el mismo. Entre 20 y 21 km/litro a 100 km/hora y alrededor de 17 km/litro o 65 km/galón a 130 km/h (en los países donde se puede ir a esa velocidad).

Finalmente, el Corolla Cross HEV también ofrece un buen espacio en la cabina, pese a ser un SUV compacto. Su equipamiento está bastante decente, con una pantalla táctil y seguridad con hasta siete airbags.