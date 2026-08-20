Elegir un SUV de tres filas con capacidad todoterreno no es una decisión sencilla, especialmente cuando se trata de dos modelos con una larga trayectoria y una fuerte presencia en el mercado peruano. El Toyota Fortuner 2,8 Adventure D-Lux 4x4 AT y el Mitsubishi Montero Sport 4x4 2,4 HP TDI GLS A/T comparten una fórmula conocida: motor turbodiésel, siete pasajeros, transmisión automática y tracción 4x4. Sin embargo, sus propuestas tienen diferencias importantes.

El Fortuner apuesta por mayor potencia, torque y despeje al suelo, además de una reputación construida alrededor de la resistencia y el valor de reventa. El Montero Sport, en cambio, busca diferenciarse mediante una transmisión de ocho velocidades, un sistema de tracción Super Select 4WD-II y un mayor nivel de asistencias electrónicas a la conducción.

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La pregunta, entonces, no es solamente cuál tiene la mejor ficha técnica. Es qué SUV responde mejor a las distintas condiciones que puede encontrar un conductor en el Perú.

Toyota Fortuner vs. Mitsubishi Montero Sport: principales diferencias

Motor 2,8 L Turbo Diésel 1GD-FTV 2,4 L MIVEC Turbo Diésel 4N15 Potencia 201,2 hp 178,5 hp Torque 500 nm 430 nm Transmisión Automática de 6 velocidades Automática de 8 velocidades Tracción 4WD H2, H4 y L4 Super Select 4WD-II: 2H, 4H, 4HLc y 4LLc Suspensión delantera Doble horquilla Doble horquilla Suspensión posterior Four Link Sistema de tres enlaces Despeje al suelo 279 mm 218 mm Ángulo de ataque 29° 30° Ángulo de salida 25° 24,2° Neumáticos 265/60 R18 265/60 R18 Pasajeros 7 7 Airbags 7 7 Garantía 5 años/150.000 km 5 años/100.000 km

Motor: más fuerza para la Fortuner

En el apartado mecánico, la ventaja del Toyota es evidente. El Fortuner utiliza el conocido motor turbodiésel 1GD-FTV de 2,8 litros, capaz de desarrollar 201,2 hp y 500 nm de torque, este último disponible desde bajas revoluciones.

El motor 2,8 litros turbodiésel es utilizado por el Hilux y Fortuner. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El Montero Sport utiliza un propulsor turbodiésel 4N15 de 2,4 litros, con 178,5 hp y 430 nm de torque. Aunque sus cifras son menores, no significa que sea un vehículo lento o poco capaz. Por el contrario, la respuesta del motor resulta adecuada tanto para el uso urbano como para viajes interprovinciales.

EL Montero Sport se posiciona entre los SUV del segmento mediano y grande por sus 4,82 metros de largo; sin embargo, por su altura y robustez calza mucho mejor en el segmento grande. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

La diferencia se vuelve más evidente cuando el vehículo está cargado con pasajeros y equipaje, especialmente al enfrentar pendientes pronunciadas. En esas circunstancias, los 500 nm de la Fortuner entregan una reserva de fuerza mayor para adelantar, subir pendientes o enfrentar caminos de montaña.

Toyota Fortuner: filtran imagen que devela el nuevo SUV que se basa en la pick-up Hilux / Toyota

La ventaja de Mitsubishi aparece en la transmisión. Su caja automática de ocho velocidades permite escalonar mejor las relaciones y mantener el motor en un rango más apropiado de funcionamiento. El Fortuner utiliza una automática de seis marchas, una configuración más sencilla, pero también probada en diferentes condiciones de uso.

En carretera: dos maneras de entender el confort

En carretera, el Montero Sport presenta una marcha más orientada al confort. La caja de ocho velocidades permite que el motor trabaje de manera progresiva y relajada durante los trayectos largos. Es una característica que puede apreciarse especialmente en recorridos por la Panamericana o durante viajes interprovinciales.

El Toyota Fortuner es uno de los vehículos preferidos para condiciones difíciles. (Foto: Toyota) / Toyota

En cambio, el Fortuner transmite una sensación más robusta. Su motor entrega una respuesta contundente cuando se necesita acelerar y su puesta a punto prioriza la estabilidad y el control. A velocidades de carretera, se percibe como un vehículo firme, especialmente cuando se circula con carga.

La diferencia también aparece en las suspensiones. Ambos utilizan doble horquilla en el eje delantero, mientras que atrás recurren a configuraciones diferentes. El Fortuner emplea un esquema Four Link, mientras que el Montero Sport utiliza un sistema de tres enlaces.

Probamos el Mitsubishi Montero Sport para explorar su tracción en superficies resbaladizas. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En términos generales, el Mitsubishi puede resultar más cómoda sobre superficies deterioradas y pistas con irregularidades, mientras que el Toyota transmite una sensación de mayor solidez cuando se exige al vehículo.

Off-road: el Fortuner tiene más altura, el Montero un sistema 4x4 más versátil

Este es probablemente el apartado donde la comparación se vuelve más interesante. El Fortuner tiene 279 mm de despeje al suelo, una cifra considerablemente superior a los 218 mm de el Montero Sport. Esa diferencia de 61 mm puede ser determinante cuando aparecen piedras, zanjas, desniveles o caminos especialmente deteriorados.

El Toyota utiliza un sistema 4WD con las posiciones H2, H4 y L4, además de bloqueo electrónico del diferencial posterior y sistemas de control de tracción. Su mayor altura libre y sus 29° de ángulo de ataque le permiten superar obstáculos con mayor margen.

El Mitsubishi responde con uno de sus principales argumentos: el Super Select 4WD-II. Este sistema ofrece las posiciones 2H, 4H, 4HLc y 4LLc, permitiendo seleccionar diferentes configuraciones dependiendo de la superficie.

Cuenta con una perilla electrónica para controlar los modos de tracción: 2H, 4H, 4HLC Y 4LLC. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Una de sus ventajas es la posibilidad de utilizar la tracción integral en determinadas condiciones de asfalto y superficies de baja adherencia, sin limitarse exclusivamente a terrenos fuera de carretera. En caminos mojados, afirmados o con cambios constantes de adherencia, esta versatilidad puede resultar especialmente útil.

Por ello, ambas tienen argumentos diferentes. El Montero Sport ofrece mayor versatilidad en la gestión de la tracción, mientras que el Fortuner cuenta con una ventaja física importante gracias a su despeje al suelo.

En una ruta de trocha severa, con obstáculos altos, la altura del Toyota puede marcar la diferencia. En cambio, para quien combina carretera asfaltada con caminos de baja adherencia, el Super Select 4WD-II de Mitsubishi ofrece una alternativa más flexible.

Capacidad de carga y trabajo

Los dos SUV nacen de una fórmula orientada a soportar un uso exigente y pueden transportar hasta siete ocupantes. Sin embargo, el Fortuner vuelve a tomar ventaja cuando el uso se acerca más al trabajo pesado.

Su motor 2,8 y el mayor torque disponible permiten mover el vehículo con mayor facilidad cuando está cargado. A ello se suma la robustez de su plataforma y un despeje que favorece el tránsito por caminos de trabajo.

Los modelos Toyota Hilux de doble cabina y Toyota Fortuner tuvieron que pasar distintas pruebas para obtener las cinco estrellas de Latin NCAP. (Fotos: Toyota).

Esto puede resultar relevante para usuarios que viajan con herramientas, equipamiento o grandes cantidades de equipaje, así como para quienes utilizan el vehículo para desplazarse hacia zonas rurales, mineras o de difícil acceso.

El Montero Sport tampoco queda fuera de este escenario. Su construcción sobre chasis de largueros y su sistema 4x4 la convierten en una alternativa capaz para viajes exigentes. Su orientación, sin embargo, parece estar algo más equilibrada entre el uso familiar y las salidas fuera del asfalto.

Interior: funcionalidad frente a tecnología

Dentro del habitáculo, ambos modelos ofrecen tres filas y capacidad para siete ocupantes. La tercera fila resulta más apropiada para niños o adultos en trayectos cortos, algo habitual en este segmento.

El Fortuner Adventure D-Lux incorpora una pantalla multimedia de 9 pulgadas, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, climatizador dual, salidas de aire para las plazas posteriores, cargador inalámbrico y compuerta posterior eléctrica con función Kick Open, entre otros elementos.

Interior del Toyota Fortuner. (Foto: Grupo Pana) / Grupo Pana

Su interior conserva una orientación funcional, acorde con la filosofía general del modelo. El Montero Sport, por su parte, apuesta por una presentación algo más tecnológica. Cuenta con pantalla multimedia de 8 pulgadas, cámara de visión de 360°, panel de información de 8 pulgadas, acceso y arranque sin llave y techo solar eléctrico, dependiendo del equipamiento de la versión.

El volante está forrado en cuero, es ajustable en altura y profundidad y tiene crontoles de audio. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

También destaca la configuración de la tercera fila, que puede plegarse para ampliar el espacio disponible para equipaje.

Seguridad: la ventaja tecnológica de Mitsubishi

Los dos modelos cuentan con siete airbags, controles electrónicos de estabilidad y tracción, ABS y asistentes para enfrentar pendientes. El Fortuner incorpora, entre otros sistemas, control de descenso, asistente de arranque en pendiente, control de tracción activo y control de bamboleo del remolque.

El Montero Sport añade un conjunto más amplio de asistencias electrónicas en esta versión, incluyendo frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado posterior y asistencias relacionadas con el cambio de carril.

Lo que más resalta en zaga del Montero Sport es el diseño del juego de luces. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Por ello, aunque ambos cumplen con una dotación importante de seguridad, Mitsubishi tiene una ventaja cuando se analiza específicamente el nivel de asistencias avanzadas a la conducción.

Precio, garantía y valor de reventa

El Toyota Fortuner Adventure D-Lux se posiciona como una de las versiones más equipadas de la gama y su precio en Perú se ubica por alrededor de los US$70.000, mientras que la Montero Sport GLS busca competir con una propuesta de equipamiento y tecnología que puede resultar más atractiva para determinados compradores. El Montero Sport 4x4 2,4 HP TDI GLS A/T por su parte se ofrece en aproximadamente en US$65.000.

Otro punto a considerar es la garantía. Toyota ofrece cinco años o 150.000 kilómetros, mientras que Mitsubishi establece cinco años o 100.000 kilómetros.

El Toyota Fortuner ofrece hasta 150.000 km de garantía. (Foto: Toyota) / Toyota

Además, el Fortuner cuenta con una ventaja adicional que no aparece necesariamente en una ficha técnica: su fuerte reputación en el mercado peruano. La amplia presencia de Toyota, su red de servicio y la demanda de sus vehículos usados contribuyen a sostener un valor de reventa particularmente atractivo.

Veredicto: ¿Fortuner o Montero Sport?

La respuesta depende de qué se espera de un SUV 4x4. El Toyota Fortuner 2,8 Adventure D-Lux es la alternativa más lógica para quien prioriza potencia, torque, despeje al suelo, resistencia y valor de reventa. Su motor de 201,2 hp, los 500 nm de torque y los 279 mm de altura libre le dan argumentos especialmente fuertes para enfrentar carreteras de montaña, trochas y condiciones de trabajo exigentes.

En cambio, el Mitsubishi Montero Sport 2,4 HP TDI GLS, tiene una propuesta más equilibrada. Su motor es menos potente, pero está acompañado por una caja de ocho velocidades y un sistema Super Select 4WD-II que ofrece mayor variedad de configuraciones de tracción. A ello se suma una marcha confortable y un paquete de asistencias de seguridad más completo.

En otras palabras, el Fortuner parece hecha para quien necesita que el vehículo responda cuando el camino se pone difícil, mientras que el Montero Sport para quien busca combinar esa capacidad con un mayor nivel de tecnología y refinamiento en el día a día.

Si el escenario habitual son Lima, carretera y viajes familiares ocasionales fuera del asfalto, el Mitsubishi puede resultar una opción muy completa. Pero si las rutas incluyen con frecuencia la sierra, trochas complicadas, carga, caminos deteriorados o condiciones donde los 279 mm de despeje pueden marcar la diferencia, el Toyota tiene una ventaja difícil de ignorar.

No hay un ganador absoluto. El mejor SUV 4x4 para el Perú será la que se adapte al tipo de Perú que cada conductor enfrenta: para unos será la robustez y fuerza del Fortuner; para otros, la versatilidad y tecnología del Montero Sport.