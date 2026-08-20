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Resumen

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Mientras que el Toyota Fortuner destaca por su potente motor, el Mitsubishi Montero Sport es una opción atractiva para quienes buscan una transmisión y caja reductora más versátil . (Foto: Chat GPT)
Mientras que el Toyota Fortuner destaca por su potente motor, el Mitsubishi Montero Sport es una opción atractiva para quienes buscan una transmisión y caja reductora más versátil . (Foto: Chat GPT)
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Por Fernando Roca Canales

Elegir un SUV de tres filas con capacidad todoterreno no es una decisión sencilla, especialmente cuando se trata de dos modelos con una larga trayectoria y una fuerte presencia en el mercado peruano. El Toyota Fortuner 2,8 Adventure D-Lux 4x4 AT y el Mitsubishi Montero Sport 4x4 2,4 HP TDI GLS A/T comparten una fórmula conocida: motor turbodiésel, siete pasajeros, transmisión automática y tracción 4x4. Sin embargo, sus propuestas tienen diferencias importantes.

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