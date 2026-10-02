La Toyota Hilux eléctrica fue sometida a una prueba poco convencional para demostrar su resistencia. La marca dejó caer una casa rodante de más de 760 kilos directamente sobre la cabina de la pick-up, en un ensayo que buscó recrear uno de los desafíos más recordados de Top Gear.

La prueba se realizó en el aeródromo de Bentwaters, en Suffolk, Reino Unido. La casa rodante fue elevada aproximadamente 9 metros sobre el suelo antes de ser liberada sobre la Hilux eléctrica. El impacto provocó daños visibles en la carrocería, pero el vehículo pudo encenderse y abandonar el lugar por sus propios medios.

La elección de esta prueba tampoco fue casual. Toyota consultó a usuarios de Reddit para decidir qué desafío debía enfrentar la nueva Hilux. Las alternativas eran recibir repetidos impactos de una bola de demolición de una tonelada o repetir la caída de una casa rodante. La segunda opción fue la elegida.

El experimento hace referencia a una prueba realizada hace más de 20 años por Top Gear, cuando una Hilux de una generación anterior fue sometida a diferentes situaciones extremas, entre ellas el impacto de una casa rodante.

La Hilux EV quedó casi intacta después del impacto. (Foto: Toyota) / Toyota

En esta ocasión, la protagonista fue la nueva Hilux 100% eléctrica, que Toyota presentó como parte de su apuesta por llevar la electrificación a un segmento tradicionalmente asociado con motores diésel.

Más allá del espectáculo, la prueba busca poner a prueba uno de los atributos históricos de la Hilux: su resistencia. La marca señala que durante el desarrollo de la versión eléctrica también realizó evaluaciones orientadas a comprobar su durabilidad en diferentes condiciones de uso.

El resultado del experimento fue concreto: después del impacto, la pick-up pudo ponerse nuevamente en marcha y salir del área de pruebas.