Prueba de un Hilux EV vs. una autocaravana. (Foto: Toyota)
Prueba de un Hilux EV vs. una autocaravana. (Foto: Toyota)
/ Toyota
Por Redacción EC

La Toyota Hilux eléctrica fue sometida a una prueba poco convencional para demostrar su resistencia. La marca dejó caer una casa rodante de más de 760 kilos directamente sobre la cabina de la pick-up, en un ensayo que buscó recrear uno de los desafíos más recordados de Top Gear.

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