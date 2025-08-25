Toyota Hilux SRX 4x4: llega al Perú una versión más estable y ancha, con nuevos amortiguadores, pero el mismo motor 1GD

En principio, esta versión llega porque Toyota identificó un nicho del mercado en el que no estaba presente: el de las pick-up medianas orientadas a clientes que priorizan un alto nivel de equipamiento y capacidad para la aventura. Si bien el Hilux contaba con la versión SRV, esta quedaba corta frente a rivales como las últimas generaciones de la Ford Ranger o la Volkswagen Amarok. En ese sentido, el Hilux SRX arriba al Perú para competir con ellos bajo los argumentos de equipamiento, mejor desempeño y fiabilidad.

El Hilux no necesita mayor presentación. En el Perú es, desde hace muchos años, el vehículo más vendido, superando con holgura a modelos como la Ranger, la Great Wall Poer o la Mitsubishi L200. A nivel mundial, se le reconoce por su carrocería duradera y su mecánica confiable. En el mercado peruano, es además ampliamente utilizado como herramienta de trabajo.

Durante la presentación, Luis Flores, subgerente de marketing de Toyota Perú, señaló que el 40% de clientes del Hilux lo utiliza para trabajo pesado (mineras, contratistas), el 55% para un uso mixto (emprendimientos y vida diaria) y apenas el 5% exclusivamente para uso privado. En la práctica, casi todos los compradores de un Hilux lo adquieren con fines laborales y solo una minoría lo destina a viajes de aventura o actividades off-road.

Estos números explican también por qué la versión SRX llegó años antes a países como Chile o Argentina, donde existe un mayor porcentaje de clientes que adquiere pick-up para un uso recreativo. En el caso peruano, el Hilux SRX apunta a un perfil más sofisticado, que busca equipamiento y confort, sin renunciar a la versatilidad de una pick-up. “Esta versión encaja justamente en ese nicho del cliente privado que busca confort”, sostuvo Joel Castillo, gerente de marketing de Toyota Perú.

De la crítica a la reinvención del Hilux

Cuando la octava generación del Hilux, vigente hasta hoy, se lanzó en 2015, recibió críticas por el aumento de su centro de gravedad. Ese mismo año, la revista sueca Teknikens Värld le realizó la prueba del alce (Moose Test) al recién estrenado modelo. En el video se observa cómo, pese a realizarse a solo 56 km/h y con el control de estabilidad activado, dos ruedas se despegaron del suelo, obligando al conductor a maniobrar para evitar el vuelco. Otros pick-up evaluados, como la Volkswagen Amarok y la Nissan Navara, no tuvieron el mismo comportamiento riesgoso, incluso a mayores velocidades.

Aunque la prueba fue realizada en Suecia, la noticia llegó rápidamente a medios latinoamericanos, especialmente en Argentina, donde las críticas fueron intensas. Tras una segunda prueba fallida, Toyota introdujo modificaciones en la suspensión y en el control de estabilidad. El problema se redujo notablemente, aunque la polémica persistió.

Ingenieros de la región se encargaron de la nueva suspensión, diseño frontal y otras partes de la carrocería en el centro de diseño de la marca en Argentina. / Toyota

En abril de 2022, Toyota Gazoo Racing desarrolló el Hilux GR Sport, una versión de alto rendimiento con mayores prestaciones, carrocería ensanchada, suspensión mejorada y un diseño más agresivo. Meses después, Toyota Australia presentó el Hilux Rogue, menos extremo que el GR Sport pero con la misma anchura y ajustes de suspensión. Siguiendo esa línea, apareció el Hilux SRX, al menos en lo mecánico, aunque con diferencias en el equipamiento interior.

¿Cómo mejoró el Hilux SRX frente al convencional?

La plataforma del SRX incorpora trochas más anchas: +140 mm en el eje delantero y +155 mm en el trasero, con brazos de suspensión extendidos y nuevos amortiguadores bitubo de 35 mm de diámetro montados por fuera del chasis. Por primera vez en un Hilux, además, se suma una barra estabilizadora tubular en el eje trasero, lo que reduce el ángulo de rolido y mejora la trazabilidad en curvas.

Estas mejoras ofrecen una marcha más estable, menor movimiento de la cabina y una conducción más precisa, priorizando la comodidad de los pasajeros. Eso sí, mantiene los muelles semi-elípticos en la suspensión trasera.

La reconfiguración del chasis también permitió aumentar en 20 mm el despeje del suelo y mejorar en un grado el ángulo de ataque, potenciando su rendimiento en terrenos exigentes.

Asimismo, incorpora frenos de disco traseros de 15”, mientras que los delanteros incrementan su diámetro en una pulgada, logrando mayor control y eficiencia en frenadas exigentes.

A nivel estético, el ensanchamiento de las trochas se refleja en una imagen más imponente. Los nuevos overfenders extendidos y la barra aerodinámica trasera pintada al color de la carrocería reducen la turbulencia, lo que a su vez disminuye vibraciones y consumo de combustible.

Confiabilidad del motor 1GD de 2,8 litros

Bajo el capó, el Hilux SRX mantiene el motor 1GD de 2,8 litros turbodiésel, con 201 hp y 500 Nm de torque a 2.800 rpm. Se asocia a una caja automática de seis velocidades con reductora, disponible tanto en versiones 4x2 como 4x4. Esta última añade bloqueo de diferencial trasero y control de descenso, tal como en toda la gama con tracción 4x4.

Se trata del mismo propulsor confiable introducido en 2020, derivado del conocido motor KD.

Equipamiento, tecnología y seguridad

El interior del Hilux SRX se diferencia desde el tapizado: asientos de cuero con ajuste eléctrico, sistema de infoentretenimiento de 9” con Android Auto y Apple CarPlay, además de un sistema de sonido JBL con ocho parlantes y subwoofer. Incluye climatizador dual, una pantalla TFT de 4,2” en el panel de instrumentos y un sistema de cámaras 360°.

En seguridad, ofrece siete airbags y el paquete Toyota Safety Sense, con sistema de pre-colisión frontal (PCS), control de velocidad crucero adaptativo (ACC) y alerta de cambio de carril (LDA). Estos sistemas avanzados de asistencia contribuyen a mitigar o evitar accidentes de tránsito.

Precio y fabricación

El Hilux SRX se comercializa en el Perú en una sola versión automática secuencial, con un precio de US$ 56.990. Sus principales rivales son la Volkswagen Amarok, la Ford Ranger y la Nissan Frontier Pro-4X.

EL DATO: Este modelo llega al mercado nacional importado desde la planta de Zárate, en Argentina.