Después de seis años de pausa, el desierto volvió a llenarse del sonido de motores y neumáticos escarbando la arena. El regreso del Toyota Land Cruiser Jamboree marcó uno de los encuentros más esperados por los fanáticos del off-road en el Perú, congregando a cientos de propietarios de camionetas todoterreno en una jornada que mezcló aventura, comunidad y aprendizaje. El escenario elegido fue nuevamente el desierto de Sarapampa, al sur de Lima, donde más de 500 vehículos 4x4 se reunieron para demostrar que la pasión por la conducción fuera del asfalto sigue más viva que nunca.

El evento, que alcanzó su edición número 16, no solo significó el retorno de una tradición para los amantes de la marca japonesa, sino también el reencuentro de una comunidad que ha crecido con el paso de los años. Propietarios de modelos como la Toyota Land Cruiser, la Toyota Prado, la Toyota 4Runner, la Toyota Hilux o la Toyota Fortuner llegaron acompañados por sus familias para compartir un día completo de actividades en el desierto.

Para Joel Castillo, gerente de marketing de Toyota del Perú, el Jamboree representa mucho más que una reunión de vehículos todoterreno. “Para nosotros como marca y como Toyota Gazoo Racing, es un evento importante dentro del calendario. Ya es la edición número 16, lo que habla mucho de la preferencia de los clientes y de los apasionados por los fierros, sobre todo por las camionetas 4x4 que buscan un espacio para compartir esa pasión”, explica.

El Toyota Land Cruiser Jamboree volvió tras 6 años de espera y congregó más de 500 carros. (Foto: Toyota) / Toyota

El origen de una comunidad que no ha dejado de crecer

Aunque hoy el evento reúne a cientos de vehículos y participantes, sus orígenes fueron mucho más modestos. El Jamboree nació como una reunión organizada por el Club Land Cruiser, un grupo de entusiastas que compartían su admiración por uno de los todoterreno más icónicos de la industria automotriz.

“El evento nace justamente de la reunión del Club Land Cruiser. Por eso tiene ese nombre: Jamboree significa reunión o junta de personas que comparten una pasión”, explica Castillo. “En este caso, los fanáticos del Land Cruiser fueron formando esa comunidad poco a poco y, con los años, se fueron sumando otros modelos”.

Las dunas del sur de Lima se convirtieron en el escenario perfecto para que los fanáticos del off-road pongan a prueba las capacidades de sus camionetas Toyota. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Esa expansión es evidente hoy. Lo que comenzó como una reunión centrada en un solo modelo terminó convirtiéndose en un punto de encuentro para diferentes generaciones de vehículos 4x4 de la marca japonesa. “Al inicio eran principalmente Land Cruiser, pero luego se fueron incorporando Prado, 4Runner, FJ y ahora también Fortuner o Hilux. La comunidad ha ido creciendo muchísimo”, señala el ejecutivo.

Donde conviven los clásicos y los todoterreno más modernos

Uno de los aspectos más llamativos del Jamboree es la convivencia entre vehículos de distintas épocas. En el mismo circuito pueden encontrarse camionetas prácticamente nuevas junto a modelos clásicos que han sido cuidadosamente restaurados por sus propietarios.

“Es algo muy interesante porque se juntan distintas generaciones”, comenta Castillo. “Ves camionetas modernas, pero también vehículos de los años 60 o 70 que siguen funcionando perfectamente y que sus dueños mantienen con muchísimo cariño”.

El Toyota Land Cruiser Jamboree se ha consolidado como uno de los encuentros más importantes para la comunidad 4x4 en el Perú. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Ese vínculo emocional con los vehículos se refleja en las historias que comparten los asistentes. De hecho, durante nuestro recorrido en Jamboree conversamos con un dueño que compró una Toyota Land Cruiser FJ40 del año 1970. No solo cambió partes de la carrocería, sino también arregló piezas del motor y le hizo retoques estéticos para que el vehículo quede al 100%.

Al final, más que simples propietarios de autos, muchos de ellos se consideran guardianes de una tradición automotriz que ha pasado de generación en generación.

Experiencia 4x4 en condiciones reales

Aunque las imágenes más espectaculares del evento suelen ser las de camionetas atravesando dunas o escalando pendientes de arena, el Jamboree también tiene un fuerte componente educativo. Uno de los espacios más valorados por los participantes es la escuela de manejo off-road, donde instructores especializados enseñan a los conductores cómo aprovechar correctamente las capacidades de sus vehículos.

“Es un punto importante porque no todas las camionetas se manejan igual”, explica Castillo. “Siempre necesitas un lugar seguro para aprender cómo usar el vehículo y entender sus capacidades antes de aventurarte a rutas más exigentes”.

Durante el evento se ofreció un circuito off-road para conductores experimentados y otro para principiantes. (Foto: Toyota) / Toyota

Durante la jornada se habilitaron circuitos para distintos niveles de experiencia, desde rutas diseñadas para principiantes hasta desafíos más técnicos para conductores con mayor experiencia en manejo fuera del asfalto. La intención, según Toyota, es que los propietarios puedan descubrir todo el potencial de sus vehículos.

“La idea es que realmente uses tu camioneta en las condiciones para las que fue diseñada. Aquí puedes aprender, ganar confianza y luego animarte a hacer viajes o expediciones”, añade.

Un evento que se disfruta en familia

A diferencia de otros encuentros automotrices centrados en la competencia, el Land Cruiser Jamboree tiene un enfoque mucho más social y familiar. A lo largo del día, los participantes no solo recorren circuitos en el desierto, sino que también comparten momentos de conversación, actividades recreativas y exhibiciones de vehículos.

Ese ambiente es uno de los elementos que más valoran quienes regresan cada año al evento. “Se convierte en una reunión de todas las generaciones”, explica Castillo. “Hay familias completas que vienen juntas: padres, hijos e incluso abuelos que comparten la misma pasión por los autos”.

En ese sentido, el Jamboree se ha consolidado como una especie de festival del 4x4 donde la aventura y la comunidad van de la mano.

No solo llegaron LC Cruiser, sino también algunas 4runner y Hilux. (Foto: Toyota) / Toyota

Más allá del off-road: el espíritu deportivo de Toyota

Aunque el Land Cruiser Jamboree está enfocado en las camionetas todoterreno, la estrategia de Toyota también busca conectar con otras comunidades de entusiastas del automovilismo. A través de Toyota Gazoo Racing, la marca reúne a los aficionados a los autos deportivos y al mundo del motorsport.

“Toyota Gazoo Racing engloba toda la parte deportiva de la marca, desde el rally hasta competencias como el Dakar”, explica Castillo. “Ese espíritu también lo trasladamos a algunos modelos de producción”.

Uno de los ejemplos más claros es el Toyota GR Yaris, un hatchback desarrollado con tecnología inspirada en el campeonato mundial de rally. Este modelo ha logrado generar su propia comunidad de fanáticos del performance.

Pero no es la única. También existen grupos muy activos de entusiastas de modelos clásicos deportivos de la marca, como el Toyota Supra, el Toyota Celica o el Toyota MR2.

“Son comunidades distintas, con un espíritu diferente porque están más ligadas al mundo de la pista, pero comparten la misma pasión por los autos”, comenta Castillo.

El nuevo Land Cruiser Prado cambia su diseño frontal más ovalado por uno con formas más cuadrangulares y robustas. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Una pasión que sigue creciendo

Al final de la jornada, cuando las camionetas comienzan a retirarse del desierto y la arena vuelve a quedar en silencio, queda claro que el Land Cruiser Jamboree es mucho más que una reunión de camionetas. Es un encuentro donde nacen amistades, se comparten anécdotas y se celebra una misma pasión por los 4x4.

Con más de una década y media de historia, el encuentro se ha convertido en uno de los símbolos de la cultura off-road en el Perú. Y todo indica que seguirá creciendo.

Porque, para quienes participan, las camionetas no son solo vehículos diseñados para atravesar caminos difíciles. Son compañeras de aventura, recuerdos familiares y, en muchos casos, una forma de vida.