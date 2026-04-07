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Vehículos clásicos y modelos modernos compartieron el mismo circuito durante el Toyota Land Cruiser Jamboree, un encuentro que reúne a varias generaciones de entusiastas del 4x4. (Foto: Fernando Roca)
Vehículos clásicos y modelos modernos compartieron el mismo circuito durante el Toyota Land Cruiser Jamboree, un encuentro que reúne a varias generaciones de entusiastas del 4x4. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca
Por Fernando Roca Canales

Después de seis años de pausa, el desierto volvió a llenarse del sonido de motores y neumáticos escarbando la arena. El regreso del Toyota Land Cruiser Jamboree marcó uno de los encuentros más esperados por los fanáticos del off-road en el Perú, congregando a cientos de propietarios de camionetas todoterreno en una jornada que mezcló aventura, comunidad y aprendizaje. El escenario elegido fue nuevamente el desierto de Sarapampa, al sur de Lima, donde más de 500 vehículos 4x4 se reunieron para demostrar que la pasión por la conducción fuera del asfalto sigue más viva que nunca.

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