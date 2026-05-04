Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

El mercado automotor peruano no solo crece, también se reconfigura. Al cierre de marzo de 2026, las cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) muestran un escenario dinámico en el que las marcas tradicionales mantienen el liderazgo, pero enfrentan una presión cada vez mayor de nuevos actores, especialmente de origen chino.

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