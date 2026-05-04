El mercado automotor peruano no solo crece, también se reconfigura. Al cierre de marzo de 2026, las cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) muestran un escenario dinámico en el que las marcas tradicionales mantienen el liderazgo, pero enfrentan una presión cada vez mayor de nuevos actores, especialmente de origen chino.

En lo más alto del ranking no hay sorpresas: Toyota se mantiene como la marca más vendida, con 11,379 unidades y una participación de 18.3%. Le siguen Kia (5.911 unidades) y Hyundai (5.552), consolidando un podio que refleja la preferencia histórica del consumidor peruano por marcas con respaldo, red de servicio y buen valor de reventa.

Sin embargo, el foco del informe está en los movimientos dentro del top 10. El caso más llamativo es el de Jetour, que escaló hasta la quinta posición con 3.313 unidades vendidas, desplazando a Chevrolet, que ahora ocupa el sexto lugar. El crecimiento de la marca, más de 138% frente al año anterior, confirma el avance de nuevas propuestas que combinan precio competitivo, equipamiento y diseño.

Otro cambio relevante es el ascenso de Geely, que alcanzó el séptimo puesto con 2.614 unidades, superando a Ford, que cae al octavo lugar. Este movimiento refuerza la tendencia: las marcas chinas ya no solo compiten en precio, sino también en volumen y posicionamiento dentro del mercado.

Probamos el Jetour X70 Plus, la camioneta con tres filas de asientos de la marca que patrocina a Universitario de Deportes. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Más abajo, Suzuki vuelve a cerrar el top 10 con 2.110 unidades, recuperando presencia tras meses fuera del ranking. En contraste, DFSK pierde terreno y cae hasta la posición 12, evidenciando lo competitivo que se ha vuelto el segmento medio del mercado, donde pequeñas variaciones en volumen pueden redefinir posiciones rápidamente.

El resto del ranking también refleja esta transformación. Changan se posiciona cuarto con 4.167 unidades, mientras que Chevrolet (2.878), Ford (2.496) y JAC (2.477) completan el grupo intermedio. En conjunto, el top 10 muestra una creciente diversidad de orígenes, con una fuerte presencia asiática y, particularmente, china.

Este reordenamiento no ocurre en el vacío. El mercado automotor peruano atraviesa un periodo de expansión: entre enero y marzo de 2026 se vendieron 62.094 vehículos livianos, un crecimiento de 37,3% frente al mismo periodo del año anterior. Este dinamismo responde tanto a factores de oferta, mayor disponibilidad de modelos y estrategias comerciales agresivas, como de demanda, impulsada por el consumo privado y condiciones de financiamiento favorables.

En ese contexto, el avance de nuevas marcas parece inevitable. La mayor oferta, sumada a precios competitivos y una mejora progresiva en percepción de calidad, está cambiando los criterios de compra. Hoy, el consumidor peruano no solo evalúa tradición, sino también tecnología, equipamiento y costo-beneficio.

Así, el ranking de marzo no solo muestra quién vende más, sino hacia dónde se mueve el mercado: uno más competitivo, más diverso y cada vez menos predecible.