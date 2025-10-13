Toyota se enfrenta a una de sus operaciones de retiro más importantes en los últimos años, luego de que admitiera defectos en varios de sus modelos comercializados en Estados Unidos. Entre los tres llamados a revisión recientes, el más voluminoso afecta a casi 400.000 unidades de sus modelos Tundra y Sequoia, incluyendo versiones híbridas, por fallas en el sistema de cámara trasera, lo que podría provocar riesgos de colisión inadvertida.

¿Qué defectos ha reconocido Toyota?

Cámara trasera defectuosa (Tundra y Sequoia):

El retiro más grande anunciado el 1 de octubre se debe a un problema en la cámara trasera: el software podría mostrar una imagen parcialmente verde, totalmente verde o una pantalla negra, lo que dejaría al conductor sin visibilidad hacia atrás. En situaciones de reversa con peatones u obstáculos detrás del vehículo, este fallo podría aumentar el riesgo de colisión.

Toyota ha anunciado que realizará una actualización gratuita del software a través de sus concesionarios. Los modelos afectados incluyen Tundra 2022-2025, Tundra híbrida 2022-2025 y Sequoia 2023-2025. La notificación a los propietarios comenzará a fines de noviembre de 2025.

Falla en juntas del eje delantero (Tacoma):

En otro retiro anunciado también el 1 de octubre, Toyota informó que cerca de 6.000 unidades del modelo Tacoma 4WD 2025 presentan un defecto en las juntas del eje de transmisión delantero. Estas piezas podrían deformarse o romperse, lo que interferiría con la capacidad de girar correctamente. En casos extremos, si la pieza se rompe y la transmisión permanece en “Park”, el vehículo podría moverse inesperadamente sin que el freno de estacionamiento esté activado.

Para resolver esta falla, los concesionarios reemplazarán uno o ambos conjuntos de esas juntas, sin costo para los clientes. La notificación oficial también está prevista para finales de noviembre de 2025.

Problema de soldadura en rieles de asientos (Sienna):

El 7 de octubre, Toyota anunció un retiro de seguridad que afecta aproximadamente a 55.000 unidades del modelo Sienna 2025. El defecto involucra los rieles del asiento de la segunda fila, que podrían estar mal soldados. En caso de choque a alta velocidad con pasajeros en esos asientos, existe peligro de que pierdan integridad estructural, lo que eleva el riesgo de lesiones.

Para corregirlo, los concesionarios realizarán el reemplazo de los rieles defectuosos gratuitamente. Las notificaciones a los propietarios comenzarán a principios de diciembre de 2025.

Impacto y respuestas de Toyota

Este conjunto de retiros pone de relieve los riesgos operativos para una marca con gran peso global como Toyota. Por un lado, el volumen del retiro relacionado con la cámara trasera, casi 400.000 unidades, es significativo y pone presión sobre la logística de servicio posventa y la confianza de los clientes.

Toyota ha mostrado disposición a asumir las correcciones sin costo alguno para los propietarios afectados. En los casos del software de la cámara, la pieza del eje o los rieles de los asientos, los costos serán asumidos por la marca, y los trabajos se harán en los concesionarios autorizados.

Sin embargo, el procedimiento exige que los usuarios verifiquen si sus vehículos están incluidos en los retiros. Para ello, pueden ingresar el VIN (Número de Identificación Vehicular) en el sitio web de Toyota o en el portal de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico (NHTSA) para confirmar su estado.

El cronograma de notificaciones establece que los clientes de los modelos con fallo de cámara recibirán avisos a finales de noviembre, mientras que quienes posean modelos Sienna serán contactados a inicios de diciembre.

Además, los concesionarios deberán preparar las operaciones de servicio para atender un número considerable de vehículos en un lapso corto, lo que implicará recursos humanos, repuestos y coordinación logística. El buen manejo de esta campaña será clave no solo para mitigar posibles accidentes, sino también para preservar la reputación de la marca en un entorno competitivo donde la seguridad es una demanda creciente.

Lo que deben hacer los propietarios

Verificar si su vehículo está afectado, ingresando el VIN en los portales oficiales, Toyota o NHTSA, para determinar si su unidad forma parte del retiro. Esperar la notificación oficial, Toyota ha previsto enviar cartas informativas a los dueños de los modelos afectados en las fechas indicadas (noviembre para Tundra/Sequoia/Tacoma; diciembre para Sienna). Programar la reparación gratuita en el concesionario autorizado, una vez notificados, los clientes deberán coordinar con su concesionario más cercano el procedimiento de actualización de software, reemplazo de piezas u otras correcciones, sin costo alguno. Evitar manipular el vehículo de forma insegura, hasta que se realice la reparación, los dueños deben tomar precauciones adicionales al reversar o en maniobras que involucren las partes afectadas, y evitar transportar pasajeros en los asientos potencialmente defectuosos.

Un llamado a la vigilancia en la industria automotriz

Este nuevo episodio de retiros en Toyota subraya cómo incluso productores de alto renombre pueden enfrentar fallas complejas en sistemas electrónicos, mecánicos y estructurales. En los autos modernos, los sistemas de software, sensores y componentes integrados multipliquen los puntos de posible falla. Por ello, las compañías automotrices deben reforzar sus controles de calidad, monitorear rápidamente los reportes del mercado y responder con agilidad cuando surjan fallas. Al mismo tiempo, los consumidores tienen un rol clave: revisar de manera periódica las alertas de retiro (recalls) que afectan sus vehículos y actuar con prontitud cuando su unidad se encuentre involucrada.

Para que los usuarios no queden desprotegidos, es fundamental que las autoridades reguladoras en cada país mantengan registros públicos actualizados de los retiros de vehículos, y que los fabricantes actúen con máxima transparencia, información clara y ejecución rápida de las reparaciones necesarias.