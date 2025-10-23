El fabricante japonés Toyota acaba de presentar su nuevo modelo denominado Land Cruiser FJ, un SUV todoterreno que se posiciona como “hermano menor” del mítico Toyota Land Cruiser convencional. Según la presentación, este vehículo se distingue por su tamaño más reducido, diseño robusto y mecánica derivada del conocido pick-up Toyota Hilux Stout.
Es un modelo que, por su caraterísticas, llegará a competir al mercado mundial con duros rivales, tal como el Suzuki Jimny, Jeep Renagade y Ford Bronco Sport.
Dimensiones y planteamiento
El Land Cruiser FJ mide aproximadamente 4,57 metros de largo, 1,96 m de ancho y 1,85 m de alto, con una distancia entre ejes de 2,56 m. Estas medidas lo hacen cerca de 28 cm más corto que el Land Cruiser convencional, lo cual busca hacerlo más manejable tanto en ciudad como en entornos off-road más estrechos.
La plataforma es compartida con la Hilux Champ, lo que refuerza su vocación todoterreno y modular.
Mecánica y capacidad
En su mecánica encontramos un motor gasolina de 2,7 litros y cuatro cilindros, heredado de la Hilux Champ, que entrega 163 CV de potencia y 246 nm de par máximo. La tracción es a las cuatro ruedas (4WD) de tipo parcial y la caja automática es una Super ECT de seis velocidades. Por ahora, Toyota ha confirmado que no habrá planes de comercialización en América o Europa, lo que sugiere que su distribución estará inicialmente limitada a Japón u otros mercados seleccionados.
Diseño y personalización
El Land Cruiser FJ se presenta con un estilo muy marcado: líneas cuadradas, faros redondos que recuerdan a generaciones clásicas, revestimientos muy visibles en los pasos de rueda y rueda de repuesto montada en el portón trasero. Toyota también ha puesto énfasis en la modularidad y la personalización: el vehículo podrá equipar accesorios como snorkel, parachoques desmontables o elementos específicos para uso intensivo fuera de pista.
¿Qué significa para el mercado peruano?
Aunque aún no está confirmada su llegada al Perú, este modelo plantea una opción atractiva para quienes desean un todoterreno auténtico, de corte más “ligero” que el Land Cruiser tradicional, pero manteniendo la robustez característica de la marca.Para su eventual llegada será clave conocer los detalles de equipamiento, variantes de motor adaptadas al mercado y, por supuesto, el plan de servicio y repuestos fuera de Japón.
