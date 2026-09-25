La electrificación de los vehículos ya no se limita a las ciudades o a los desplazamientos cotidianos. En Perú, donde una parte importante de las operaciones mineras se desarrolla a gran altura y bajo condiciones exigentes, también se están realizando pruebas para determinar hasta dónde puede llegar esta tecnología. Toyota del Perú y Volcan Compañía Minera vienen evaluando un pick-up 100% eléctrico en una operación subterránea de Junín.

La prueba comenzó el 29 de junio en la unidad minera San Cristóbal-Carahuacra y busca obtener información real sobre autonomía, consumo energético, recarga, desempeño y confiabilidad. A diferencia de una prueba convencional de manejo, el objetivo es conocer cómo responde un vehículo eléctrico cuando debe enfrentar desniveles, variaciones de temperatura, polvo, altura y ciclos de trabajo propios de la minería.

David Caro, gerente de Estrategia y Operaciones Comerciales de Toyota del Perú, explica que la evaluación no busca únicamente comprobar las especificaciones de la camioneta. “Para nosotros lo más importante no es solo la ficha técnica”, señala. La marca también está analizando la protección de los componentes eléctricos y del sistema de tracción frente a impactos, torsión y condiciones off-road.

La unidad evaluada utiliza un sistema de tracción 4WD eléctrica mediante eAxles en los ejes delantero y posterior. Si bien, Toyota todavía no ha precisado públicamente el modelo exacto de la pick-up ni sus cifras de autonomía, capacidad de carga, potencia o torque. En la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), el modelo utilizado está registrado como Toyota Hilux. De todas formas, más allá del modelo, el foco de la prueba está puesto en su comportamiento dentro de una operación real.

¿Cuánto puede ahorrar un pick-up eléctrico?

Uno de los datos más relevantes obtenidos hasta ahora está relacionado con el costo de energía. Después de las primeras semanas de evaluación, Toyota señala que está observando reducciones preliminares de alrededor de 80% en el costo de energía frente a un pick-up diésel utilizado como referencia.

Caro precisa que este porcentaje no debe interpretarse como un ahorro universal para cualquier operación minera. El resultado depende de factores como la tarifa eléctrica y las características de cada mina.

“Hasta ahora estamos viendo reducciones preliminares de 80% en el costo de energía, dependiendo de cada operación minera y de su tarifa eléctrica”, explica el representante de Toyota del Perú.

La diferencia se vuelve relevante en un sector donde los pick-ups cumplen funciones de transporte de personal, supervisión y logística. No obstante, Toyota considera que comparar únicamente el costo de la electricidad con el del diésel sería insuficiente.

La compañía plantea analizar el Costo Total de Operación (TCO), que incluye elementos como los cargadores, mantenimiento, utilización, kilometraje y disponibilidad de la unidad.

El Hilux eléctrico ha sido sometido a rutas mineras a más de 4.500 metros de altura en San Cristóbal-Carahuacra. (Foto: Toyota) / Toyota

“Una unidad detenida puede tener un impacto mucho mayor que el ahorro de energía”, advierte Caro. Por esa razón, la estrategia de Toyota también contempla evaluar la disponibilidad de repuestos, contar con técnicos capacitados y garantizar capacidad de respuesta cerca de las operaciones.

Esto significa que la eventual electrificación de una flota minera no dependería únicamente del precio de la energía. También tendría que considerar qué tan rápido puede volver a operar una unidad ante una falla, dónde puede recibir mantenimiento y qué infraestructura se encuentra disponible.

La altura también cambia los tiempos de carga

Precisamente la infraestructura es uno de los aspectos que Toyota está estudiando durante la prueba. En condiciones normales, la compañía señala que un cargador rápido DC de 60 kW permite pasar aproximadamente del 20% al 100% de batería en una hora. Sin embargo, el comportamiento puede cambiar cuando el cargador se encuentra a gran altitud.

“En operaciones a gran altitud hemos observado que el propio cargador puede reducir su potencia disponible, lo que se conoce como derating, y el tiempo de carga puede extenderse hasta alrededor de 1 hora y 45 minutos”, explica Caro.

El dato resulta importante porque demuestra que llevar un pick-up eléctrico a una mina no consiste simplemente en reemplazar una camioneta diésel por otra con batería. También es necesario analizar dónde se instalará el cargador, qué potencia tendrá disponible y bajo qué condiciones ambientales deberá trabajar.

Para Toyota, esta experiencia es justamente uno de los motivos para realizar pruebas en condiciones reales. Una cifra obtenida en un laboratorio o en una operación ubicada a menor altura no necesariamente puede trasladarse directamente a una mina peruana.

“Este es un buen ejemplo de por qué no basta con mirar solamente las especificaciones del vehículo”, sostiene Caro. La configuración del cargador y las condiciones de la operación forman parte de la planificación necesaria para implementar una flota eléctrica.

El Toyota Hilux diésel es el vehículo más vendido en el Perú, potenciado por gran respuesta en operaciones mineras. (Foto: Toyota)

Toyota no plantea reemplazar todo el diésel de inmediato

Los resultados de la prueba tampoco llevan a Toyota a plantear una sustitución inmediata de los pick-ups diésel. La compañía sostiene que el proceso tendría que realizarse de manera progresiva y seleccionando aquellas aplicaciones donde un vehículo eléctrico pueda ofrecer mayores beneficios.

“Por eso no esperamos que una mina cambie toda su flota diésel por 100% eléctricos (BEV) de la noche a la mañana”, afirma Caro. Para el ejecutivo, el siguiente paso consiste en identificar dónde esta tecnología puede generar mayor valor y cómo construir una transición progresiva.

La infraestructura necesaria tampoco se limita a colocar cargadores. Toyota considera que también son necesarios técnicos preparados, repuestos, herramientas, procedimientos de seguridad y un concesionario que pueda responder cerca de la operación.

La compañía señala que primero debe conocer cómo trabajan los vehículos de cada mina: cuánto recorren, dónde operan, cuánto tiempo permanecen detenidos y en qué puntos existe disponibilidad de energía. Con esa información se puede determinar dónde cargar, qué potencia utilizar y en qué momento hacerlo.

Hilux BEV 100% eléctrico. (Foto: Toyota) / Jeroen Peeters

¿Llegará un pick-up eléctrico de Toyota al Perú?

La prueba abre la posibilidad de que Toyota pueda incorporar en el futuro un pick-up 100% eléctrico para clientes mineros del mercado peruano, pero la empresa todavía no confirma una fecha de lanzamiento.

Caro explica que las primeras operaciones funcionan como una especie de Mining Lab, donde la marca busca comprender el comportamiento del vehículo y, al mismo tiempo, preparar todo el soporte necesario alrededor de la tecnología.

“A raíz de estas experiencias y de la comunicación con Volcan, hemos recibido interés de varias empresas mineras y ya estamos conversando con nuevos clientes”, señala.

El plan inicial es avanzar operación por operación. Esto permitiría que cada empresa determine cómo integrar una pick-up eléctrica a sus rutas, infraestructura y forma de trabajo antes de considerar una expansión mayor.

Por el momento, Toyota no comunica precios, fechas ni una disponibilidad masiva para el mercado peruano. Lo que sí confirma es que las evaluaciones se están ampliando hacia nuevas operaciones mineras.

Una tecnología que ya comienza a probarse en Perú

La experiencia de Toyota y Volcan no es el primer acercamiento de los pick-ups eléctricos a la minería peruana. En diciembre de 2025, la minera Poderosa incorporó una ZNA Voltera R7 con tracción 4x4 y batería de 77 kWh, destinada a operaciones de superficie y subterráneas a más de 4.000 metros de altura.

También existen experiencias mediante sistemas de leasing. Algunas compañías como Arval han introducido pick-ups 100% eléctricos para operaciones corporativas, mientras que el mercado peruano también ha recibido propuestas como la Maxus eTERRON 9.

Además, la minería presenta condiciones particulares frente a otros usos de la electromovilidad. Un pick-up utilizado en una operación puede recorrer rutas repetitivas y tener períodos definidos de detención, características que pueden facilitar la planificación de sus recargas. Pero también puede enfrentarse a pendientes pronunciadas, grandes alturas, temperaturas variables y terrenos de difícil acceso.

Por eso, Toyota considera que no existe un porcentaje único de electrificación que pueda aplicarse a todas las minas.

“Una unidad con rutas predecibles y acceso frecuente a energía puede ser una muy buena candidata para electrificación; otra puede necesitar una solución distinta”, explica Caro.

Esta posición forma parte del enfoque de Múltiples Opciones Tecnológicas (Multi-Pathway) de Toyota, que plantea utilizar diferentes soluciones de movilidad dependiendo de la aplicación y las condiciones de cada cliente.

¿Qué papel tendrán los eléctricos en la minería?

Toyota espera que los vehículos eléctricos tengan un papel cada vez mayor en la movilidad minera peruana, aunque no plantea que reemplacen al diésel de manera inmediata.

Además del posible ahorro energético, la compañía destaca el aspecto ambiental. Un pick-up 100% eléctrico no genera emisiones directas de CO₂ durante su operación bajo el criterio Tank-to-Wheel, un factor que puede contribuir a los objetivos de reducción de emisiones de las empresas mineras.

El siguiente paso será determinar dónde esta tecnología funciona mejor. La prueba de San Cristóbal-Carahuacra permitirá a Toyota acumular información sobre autonomía, recarga, confiabilidad y costos en condiciones reales.

Por ahora, el dato del 80% de reducción preliminar en el costo de energía es uno de los resultados más llamativos, pero no es el único. La experiencia también muestra que la electrificación de una operación minera requiere resolver cuestiones que van más allá de la camioneta: infraestructura, tiempos de carga, mantenimiento, repuestos y disponibilidad.

En otras palabras, el reto para Toyota no consiste solamente en demostrar que una pick-up eléctrica puede trabajar en una mina. El verdadero desafío será determinar en qué operaciones resulta viable, cómo debe implementarse y qué soporte necesita para trabajar con la misma continuidad que una unidad diésel.