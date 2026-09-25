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Resumen

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El Toyota Hilux BEV en una Boca Mina de la operación de Volcan en Junín. (Foto: Toyota)
El Toyota Hilux BEV en una Boca Mina de la operación de Volcan en Junín. (Foto: Toyota)
/ Toyota
Por Fernando Roca Canales

La electrificación de los vehículos ya no se limita a las ciudades o a los desplazamientos cotidianos. En Perú, donde una parte importante de las operaciones mineras se desarrolla a gran altura y bajo condiciones exigentes, también se están realizando pruebas para determinar hasta dónde puede llegar esta tecnología. Toyota del Perú y Volcan Compañía Minera vienen evaluando un pick-up 100% eléctrico en una operación subterránea de Junín.

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