Toyota vuelve a apostar por la nostalgia todoterreno. La marca japonesa presentó oficialmente en Ecuador al nuevo Land Cruiser FJ, un SUV compacto de diseño cuadrado y ADN off-road que rescata el espíritu del icónico FJ Cruiser, pero en un formato más accesible y urbano. Su aparición en la región ya genera expectativa en mercados como Perú, donde los SUV de aventura mantienen alta demanda.

El nuevo modelo se posiciona como el Land Cruiser más pequeño de la familia. Mantiene una estética robusta, con líneas rectas, pasos de rueda marcados y un estilo claramente inspirado en los clásicos 4x4 de Toyota. La idea es combinar maniobrabilidad urbana con verdaderas capacidades fuera del asfalto.

En Ecuador, el modelo ya aparece oficialmente en la web de Toyota con un motor 2.7 litros de 164 HP, asociado a un sistema de tracción 4x4 parcial y bloqueo de diferencial trasero. Además, incorpora el paquete de asistencias Toyota Safety Sense y una cabina enfocada en la funcionalidad, con mandos físicos y enfoque aventurero.

Toyota todavía no confirma su llegada al Perú, pero el contexto regional hace pensar que no sería descabellado. La marca tiene fuerte presencia en el segmento SUV local con modelos como Hilux, Fortuner y Land Cruiser Prado, y el nuevo FJ podría ubicarse precisamente entre un Suzuki Jimny y una Prado, ofreciendo capacidades off-road reales en un tamaño más compacto.

De hecho, varios reportes internacionales indican que el modelo forma parte de una estrategia global para ampliar la familia Land Cruiser hacia mercados emergentes y amantes del off-road tradicional.

Otro punto importante es su plataforma. Diversos medios especializados señalan que utilizaría una base tipo chasis de largueros derivada de la arquitectura IMV, la misma filosofía estructural de la Hilux y Fortuner. Eso le permitiría conservar una configuración más resistente y preparada para terrenos difíciles.

En diseño, el nuevo FJ también juega una carta emocional. Toyota busca reconectar con el legado del legendario FJ40 y del FJ Cruiser de los años 2000, dos modelos que construyeron una imagen casi de culto entre fanáticos del 4x4. El resultado es un SUV compacto con apariencia retro, pero adaptado a las exigencias actuales de seguridad y tecnología.

Por ahora no hay fechas oficiales para Perú. Sin embargo, considerando que Ecuador ya lo recibió y que Toyota suele compartir portafolio regional en varios mercados sudamericanos, el nuevo Land Cruiser FJ podría convertirse en uno de los lanzamientos más llamativos para los fanáticos del off-road en esta parte del continente.