Resumen

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Este es el diseño exterior del nuevo Land Cruiser FJ, un todoterreno ligeramente más compacto que su “hermano” mayor. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
Este es el diseño exterior del nuevo Land Cruiser FJ, un todoterreno ligeramente más compacto que su “hermano” mayor. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
Por Redacción EC

Toyota vuelve a apostar por la nostalgia todoterreno. La marca japonesa presentó oficialmente en Ecuador al nuevo Land Cruiser FJ, un SUV compacto de diseño cuadrado y ADN off-road que rescata el espíritu del icónico FJ Cruiser, pero en un formato más accesible y urbano. Su aparición en la región ya genera expectativa en mercados como Perú, donde los SUV de aventura mantienen alta demanda.

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