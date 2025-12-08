La división de alto rendimiento de Toyota, Toyota Gazoo Racing (TGR), sorprendió al mundo automotor al presentar oficialmente los prototipos del GR GT y GR GT3 el 5 de diciembre de 2025. Tras este evento, la firma japonesa retoma el camino de los motores V8, apostando por una combinación de potencia, ligereza y herencia deportiva.

Los nuevos modelos son presentados como “flagships” de la marca. Es decir, los automóviles insignia de Toyota en términos de rendimiento y filosofía deportiva. El GR GT está diseñado como un auto deportivo legal para carretera, con espíritu de auto de carreras; mientras que el GR GT3 apunta directamente al mundo de competición, adaptado a las especificaciones FIA GT3.

Un V8 moderno en pleno renacer

El corazón de ambos prototipos es un nuevo motor V8 twin-turbo de 4,0 litros, el primero de su tipo que Toyota equipa en un vehículo de producción. Este bloque ha sido concebido bajo un diseño “compacto y ligero”, con cigüeñal de carrera corta (87.5 × 83.1 mm), turbocompresores alojados en configuración “hot V”, lubricación por cárter seco y una canalización de aceite de menor perfil, todo orientado a mantener una altura total de motor baja y contribuir a un centro de gravedad reducido.

Nuevo desarrollo de 4 litros,Motor V8 biturbo más transeje trasero. (Foto: Toyota) / Toyota

El motor no trabaja solo: va acompañado de un sistema híbrido mediante un único motor eléctrico integrado en la transmisión trasera (transaxle). Juntos, apuntan a ofrecer, en su configuración definitiva, una potencia combinada de al menos 650 hp y un par de 850 nm, cifras orientadas a entregar un rendimiento al nivel de superdeportivos.

Construcción ligera, aerodinámica y rendimiento de pista

Para lograr el equilibrio entre ligereza, rigidez y desempeño aerodinámico, Toyota introdujo por primera vez un bastidor totalmente de aluminio en un vehículo de su línea, complementado con paneles de materiales compuestos como CFRP. Esta estructura, combinada con una suspensión de doble triángulo y frenos de discos cerámicos de carbono, permite que el GR GT mantenga un peso objetivo por debajo de los 1.750 kg y una distribución de peso de 45:55 entre ejes, ideal para conducción deportiva y estable a altas velocidades.

Su diseño prioriza la funcionalidad: antes que la estética, los ingenieros determinaron las dimensiones y la forma del auto basados en criterios aerodinámicos, para maximizar la eficiencia, estabilidad y agarre, tanto en carretera como en trazados técnicos.

El GR GT es el nuevo vehículo deportivo insignia de TGR, desarrollado como un vehículo de carreras legal para circular por carretera y que impulsa aún más la filosofía de TGR de fabricar vehículos cada vez mejores diseñados para el automovilismo. (Foto: Toyota) / Toyota

El GR GT, pensado como un “road-legal race car”, un auto de calle con alma de pista, busca ofrecer una relación directa entre el conductor y la máquina, con un enfoque “driver-first” donde cada componente fue diseñado con la experiencia de manejo en mente.

Por su parte, el GR GT3 hereda toda la base técnica, motor, chasis, suspensión, arquitectura, pero apunta a la competencia pura, adaptado a la regulación FIA GT3 para competir profesionalmente o como auto de cliente en series de turismo.

El GR GT3 es un nuevo auto de carreras basado en el GR GT y con especificaciones FIA GT3, diseñado para todos los clientes que quieran ganar carreras. (Foto: Toyota) / Toyota

¿Qué representa este anuncio?

La revelación del GR GT y GR GT3 marca un momento simbólico en la historia reciente de Toyota. Después de un largo periodo dominado por vehículos eficientes, híbridos moderados o familiares, la firma regresa a sus raíces deportivas, evocando modelos icónicos de su pasado como el Toyota 2000 GT y el Lexus LFA, ese legado de superdeportivos que combinaron diseño, precisión y emoción.

Más allá de un simple ejercicio nostálgico, el desarrollo de estos modelos refleja una apuesta real por la tecnología: una combinación de materiales livianos, potenciación híbrida, diseño aerodinámico avanzado y configuración mecánica pensada para maximizar sensaciones al volante. Todo ello apunta a que Toyota quiere volver a competir, no solo en volumen, sino en el terreno de las sensaciones, emociones y pura performance.

Según TGR, los prototipos ya dejan ver su forma definitiva, aunque su lanzamiento comercial está programado hacia 2027, fecha en la que podría abrirse una nueva etapa en la oferta deportiva de la marca.

Un adelantado a su tiempo en el renacer del V8

Con el GR GT y GR GT3, Toyota no solo relanza un motor V8: relanza un enfoque, una filosofía. El V8 de 4,0 litros representa hoy una declaración de intenciones: rendimiento, compromiso con el conductor y retorno a la deportividad pura. En un mundo cada vez más volcado al downsizing y la electrificación, Toyota apuesta por demostrar que todavía hay cabida para el V8 híbrido, siempre que venga con tecnología, diseño avanzado y un espíritu claro de auto de culto.

En definitiva: el GR GT y GR GT3 no son solo prototipos llamativos; son la promesa de que Toyota, una marca globalmente reconocida por su confiabilidad y eficiencia, está lista para volver a rugir con potencia, elegancia y alma de circuito.



