El mercado automotor peruano inició el 2026 con un fuerte dinamismo y con varios movimientos interesantes entre las marcas más vendidas. En los dos primeros meses del año se comercializaron 41.584 vehículos livianos nuevos, un crecimiento de 36,8% frente al mismo periodo del 2025, según cifras del gremio automotor elaboradas con información de registros vehiculares.

En este contexto, el ránking de las diez marcas más vendidas del país mantiene en gran medida su estructura, aunque con algunos cambios que reflejan la creciente competencia dentro del sector.

En el primer lugar se mantiene Toyota, que entre enero y febrero alcanzó 7.860 unidades vendidas, lo que representa un crecimiento acumulado de 18,6% frente al mismo periodo del año pasado y una participación cercana al 19% del mercado.

Detrás aparece Kia en la segunda posición con 3.981 unidades y un incremento de 42,9%, seguida por Hyundai, que ocupa el tercer lugar con 3.662 vehículos comercializados y un crecimiento de 36%. Estas tres marcas consolidan su liderazgo en el mercado local, impulsadas principalmente por su portafolio de SUV y modelos de alto volumen.

El Jetour X70 tiene un motor de 1,5 litros turbo que genera 145 hp y se ofrece desde US$15.290. (Foto: Jetour) / Jetour

El cuarto puesto lo ocupa Changan, que también mantiene su posición gracias a un crecimiento de 60,5% en ventas. Más atrás, el quinto lugar corresponde a Jetour, que por segundo mes consecutivo se consolida como la marca de mayor crecimiento del ránking, con un impresionante aumento de 171% frente al mismo periodo del 2025.

En la sexta posición se ubica Ford, que mantiene el puesto que logró escalar a inicios de año, mientras que Chevrolet aparece en el séptimo lugar con un crecimiento más moderado de 3,6%, el menor dentro del top diez.

El Geely Starray AWD destaca por su diseño moderno y líneas afiladas, pensado para enfrentar tanto la ciudad como rutas largas con mayor estabilidad. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Una de las principales sorpresas del ránking es Geely. La marca china escaló del noveno al octavo lugar tras registrar un crecimiento de 126,3% en ventas acumuladas, lo que evidencia el avance de los fabricantes asiáticos en el mercado local.

En contraste, JAC retrocedió una posición y quedó en el noveno puesto, mientras que DFSK se mantiene en el décimo lugar del listado.

El desempeño del sector responde a factores como la mejora del empleo, mayor acceso al financiamiento y una recuperación del poder adquisitivo de los hogares. De mantenerse estas condiciones, el mercado automotor podría cerrar el año con un crecimiento importante, en medio de una competencia cada vez más intensa entre las marcas tradicionales y los fabricantes emergentes.