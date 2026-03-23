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La Asociación Automotriz del Perú analizó el futuro de la industria automotriz en el Perú y las perspectivas de venta de vehículos para el próximo año.
La Asociación Automotriz del Perú analizó el futuro de la industria automotriz en el Perú y las perspectivas de venta de vehículos para el próximo año.
Por Redacción EC

El mercado automotor peruano inició el 2026 con un fuerte dinamismo y con varios movimientos interesantes entre las marcas más vendidas. En los dos primeros meses del año se comercializaron 41.584 vehículos livianos nuevos, un crecimiento de 36,8% frente al mismo periodo del 2025, según cifras del gremio automotor elaboradas con información de registros vehiculares.

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