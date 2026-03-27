Resumen

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Toyota y Suzuki son los líderes actuales de la electrificación en el Perú. (Foto: ChatGPT)
Toyota y Suzuki son los líderes actuales de la electrificación en el Perú. (Foto: ChatGPT)
/ ChatGPT
Por Redacción EC

El mercado de vehículos electrificados continúa consolidándose en el Perú. Durante los primeros dos meses del 2026 se vendieron 2.428 vehículos eléctricos, híbridos y otras tecnologías electrificadas, una cifra que representa un crecimiento de 89,1% frente al mismo periodo del 2025, cuando se registraron 1.284 unidades.

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