El mercado de vehículos electrificados continúa consolidándose en el Perú. Durante los primeros dos meses del 2026 se vendieron 2.428 vehículos eléctricos, híbridos y otras tecnologías electrificadas, una cifra que representa un crecimiento de 89,1% frente al mismo periodo del 2025, cuando se registraron 1.284 unidades.

Este fuerte avance confirma que la electrificación está ganando espacio dentro de la industria automotriz nacional, impulsada por una mayor oferta de modelos, avances tecnológicos y un creciente interés de los consumidores por alternativas más eficientes y sostenibles.

Toyota y Suzuki dominan el mercado electrificado

El liderazgo del mercado electrificado en el Perú está claramente dominado por marcas japonesas. Según el informe de la Asociación Automotriz del Perú, Toyota se ubica en el primer lugar del ránking con 730 unidades vendidas entre enero y febrero del 2026, lo que representa una participación de 30,1% del total del segmento.

El RAV4 HEV es el tercer modelo electrificado más vendido de Toyota en el Perú. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Muy cerca aparece Suzuki, que registra 727 unidades y una participación de 29,9%, consolidándose como uno de los actores más importantes del mercado electrificado en el país.

Suzuki Grand Vitara estrena en Perú versión mild hybrid desde US$ 22.990. / Suzuki

En el tercer puesto se encuentra BYD, una de las marcas chinas más activas en el desarrollo de vehículos eléctricos, con 121 unidades y una participación de 5,0%.

El top 10 de marcas electrificadas

El ránking de las diez marcas de autos electrificados más vendidos en el Perú lo completan BMW con 118 unidades, Mercedes-Benz con 105, Volvo con 90, Lexus con 72, Geely con 72, Hyundai con 64 y Honda con 57 unidades comercializadas en el acumulado de enero y febrero del 2026.

Probamos el EX30 de Volvo en el Valle de Guadalupe, en México. (Foto: El Comercio)

Este listado evidencia la diversidad de actores dentro del segmento electrificado. Conviven marcas tradicionales con larga trayectoria en tecnología híbrida, fabricantes premium y nuevos competidores provenientes principalmente de China.

Crece el interés por la electrificación

El crecimiento del mercado electrificado también se refleja en su participación dentro de las ventas totales del sector automotor. En los últimos años, la presencia de vehículos eléctricos e híbridos ha aumentado progresivamente en el país, acompañando la tendencia global hacia una movilidad más eficiente.

Dentro de este segmento conviven distintas tecnologías. Los híbridos convencionales siguen siendo los más populares, aunque los vehículos totalmente eléctricos y los híbridos enchufables vienen ganando terreno a medida que mejora la infraestructura de carga y se amplía la oferta de modelos.

Además, varios fabricantes han intensificado su estrategia de electrificación en el Perú, introduciendo nuevos modelos SUV y sedanes con sistemas híbridos o eléctricos.

Un segmento con gran potencial

El dinamismo del mercado de autos electrificados refleja un cambio gradual en las preferencias de los consumidores. La combinación de menor consumo de combustible, reducción de emisiones y mayor tecnología a bordo está impulsando el interés por este tipo de vehículos.

Si el ritmo de crecimiento observado en los primeros meses del año se mantiene, el segmento electrificado podría alcanzar un nuevo récord de ventas al cierre del 2026 y consolidarse como uno de los motores de transformación del mercado automotor peruano.