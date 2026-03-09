Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Lima 30 de setiembre 2025 Se viene generando tráfico y congestión en cruces de Vía Expresa Sur tras habilitación de su pista central. CRUCES DE AVENIDAS PROCERES Y AYACUCHO (fotos drone) Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
/ Julio Reaño
Por Fernando Roca Canales

Moverse por Lima puede convertirse en una prueba diaria de resistencia al estrés. Avenidas saturadas, semáforos interminables y trayectos que pueden duplicar o triplicar su duración forman parte de la rutina de miles de conductores. Sin embargo, el costo del tráfico no se mide solo en tiempo o estrés, sino también tiene consecuencias directas en la mecánica de los vehículos.

