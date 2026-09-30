El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realiza un anuncio en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 28 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realiza un anuncio en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 28 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH)
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Por Redacción EC

La administración de Donald Trump dio un nuevo giro a la política automotriz de Estados Unidos al reducir las exigencias federales de eficiencia de combustible para los vehículos nuevos, una decisión que favorece, en términos regulatorios, a los modelos con motores a gasolina y diésel frente a los eléctricos.

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