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Resumen

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El agua podría dañar los sistemas mecánicos y eléctricos del vehículo, por ello se recomienda llevarlo a un especialista tan pronto termine el temporal. (Foro: Getty Images)
El agua podría dañar los sistemas mecánicos y eléctricos del vehículo, por ello se recomienda llevarlo a un especialista tan pronto termine el temporal. (Foro: Getty Images)
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Por Fernando Roca Canales

El Fenómeno El Niño está provocando lluvias intensas, desbordes de ríos e inundaciones en distintas regiones del Perú, es por ello que los propietarios de vehículos deben considerar medidas preventivas para reducir los daños mecánicos y eléctricos. Si no es posible trasladar el automóvil a una zona segura, conocer qué componentes proteger y cómo actuar después de una inundación puede evitar reparaciones costosas.

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