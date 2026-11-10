El Fenómeno El Niño está provocando lluvias intensas, desbordes de ríos e inundaciones en distintas regiones del Perú, es por ello que los propietarios de vehículos deben considerar medidas preventivas para reducir los daños mecánicos y eléctricos. Si no es posible trasladar el automóvil a una zona segura, conocer qué componentes proteger y cómo actuar después de una inundación puede evitar reparaciones costosas.

Para Henry Caballero, coordinador académico de Mecatrónica y Gestión Automotriz en Tecsup, uno de los errores más frecuentes es intentar encender el motor cuando el agua ya ingresó al vehículo. Si el automóvil se apaga durante una inundación, no se debe volver a girar la llave, pues cada intento de arranque puede provocar daños internos.

¿Qué se debe desconectar antes de una inundación?

Si el vehículo todavía se encuentra en una zona seca y segura, el especialista recomienda apagarlo y desconectar el borne negativo de la batería de 12 voltios. Esto ayuda a reducir el riesgo de cortocircuitos que pueden afectar los módulos electrónicos. También se debe retirar la llave para evitar que alguien intente encenderlo.

Esta operación solo debe realizarse si se puede acceder a la batería sin entrar en contacto con el agua. Si la inundación ya alcanzó la cabina, no se deben manipular cables ni conexiones. En los vehículos híbridos y eléctricos, tampoco se deben tocar los cables naranjas de alta tensión, cuya intervención corresponde exclusivamente a personal capacitado.

Un carro inundando en las calles de Chiclayo durante un fuerte temporal. (Foto: GEC) / GEC

El motor y el riesgo del bloqueo hidráulico

Uno de los componentes más vulnerables es el motor, especialmente su sistema de admisión. Si el agua ingresa por la toma de aire y llega a los cilindros, puede producirse un bloqueo hidráulico. Caballero explica que los pistones están diseñados para comprimir aire, pero no agua. Al encontrar líquido dentro del cilindro, pueden generarse daños como bielas dobladas, pistones agrietados e incluso la rotura del bloque del motor.

“El motor es, en esencia, una bomba de aire. El pistón sube y comprime aire, y el aire se puede comprimir. El agua no. Si entra agua al cilindro y el pistón sube, se topa con algo que no cede. Es como intentar cerrar una jeringa llena de agua con la punta tapada: algo se rompe”, explica Caballero.

Una biela doblada, un pistón agrietado, o incluso el bloque, son algunas de las consecuencias. “A eso lo llamamos bloqueo hidráulico, y la reparación muchas veces cuesta casi lo mismo que cambiar el motor” , añade.

Para reducir este riesgo, recomienda comprobar que la tapa del filtro de aire cierre correctamente y que sus sellos estén en buen estado. En determinados vehículos también se puede instalar un snorkel o toma de aire elevada, además de extender las ventilaciones de la caja de cambios y los diferenciales mediante trabajos especializados. Sin embargo, estas modificaciones no garantizan protección frente a una inundación severa.

También es importante conocer la profundidad máxima de vadeo del automóvil, información que figura en el manual del propietario. Este valor indica la altura de agua que el fabricante establece para atravesar bajo determinadas condiciones. No significa que sea seguro circular por cualquier zona inundada, especialmente si existe corriente. Como referencia, en Ruedas & Tuercas hemos explicado que unos 30 centímetros de agua en movimiento pueden arrastrar un automóvil promedio.

¿Qué otros sistemas están en riesgo?

Los vehículos modernos cuentan con diversos módulos electrónicos que pueden deteriorarse por el contacto con agua y barro. Entre ellos se encuentran la ECU o PCM, que gestiona el funcionamiento del motor; el BCM, encargado de funciones como luces, alarmas y seguros; y la caja de fusibles y relés, donde la humedad puede generar cortocircuitos y corrosión.

También pueden resultar afectados el módulo ABS/ESP, relacionado con el frenado y la estabilidad, y el módulo de airbags, que suele ubicarse debajo de los asientos o de la consola central. A esto se suman los conectores y arneses eléctricos, por donde el agua puede ingresar y provocar corrosión interna. El especialista advierte que el conductor no debe desmontar estos componentes por cuenta propia, pues requieren herramientas y conocimientos técnicos.

La transmisión y los diferenciales tampoco están exentos de daños. El agua puede ingresar por sus respiraderos y contaminar los lubricantes, mientras que los sistemas de frenos también necesitan una revisión si estuvieron expuestos al barro y la humedad.

Las bajas y altas temperaturas o incluso tener el vehículo sin funcionar por muchos días pueden restar tiempo de vida a este elemento. (Foto: Getty Images) / warodom changyencham

¿Cómo proteger el auto si no se puede trasladar?

La primera recomendación es llevarlo a una zona elevada, como una cochera en un piso superior o un terreno fuera del área de riesgo. Si esto no es posible, se pueden utilizar rampas o soportes de seguridad para elevarlo algunos centímetros, aunque esta medida solo ayuda frente a inundaciones leves. No se deben emplear ladrillos sueltos como soporte por el riesgo de que el vehículo pierda estabilidad.

Otra alternativa son los cobertores o bolsas herméticas diseñados para proteger automóviles. Según Caballero, pueden funcionar cuando el agua sube lentamente y permanece tranquila, pero no resisten corrientes fuertes y pueden romperse o hacer que el vehículo flote. También se pueden instalar barreras en las cocheras, como compuertas contra inundaciones, paneles o sacos de arena. Como medidas complementarias, recomienda mantener las ventanas cerradas, activar el freno de estacionamiento y desconectar la batería, siempre que sea seguro hacerlo.

El rebalse del sistema de desagüe genera la pérdida de muebles, electrodomésticos, ropa y materiales de construcción almacenados en las viviendas, además de obstruir el tránsito vehicular. (Fotos: César Grados / @photo.gec)

¿Qué hacer cuando baja el agua?

Una vez que termina la inundación, el primer impulso suele ser encender el automóvil para comprobar si todavía funciona. Sin embargo, esta es una de las acciones que más se deben evitar. Caballero recomienda mantener desconectada la batería e identificar hasta dónde llegó el agua mediante las marcas de barro. Si alcanzó el tablero o ingresó a la cabina, existe una mayor probabilidad de daños eléctricos.

Después, un mecánico debe revisar el aceite del motor. Si presenta una apariencia blanquecina o lechosa, o contiene gotas de agua, no se debe intentar el arranque. También se debe inspeccionar el filtro de aire para comprobar si está mojado o tiene restos de barro, señales de que el agua pudo ingresar al sistema de admisión.

La siguiente etapa consiste en comprobar que el motor pueda girar libremente. Para ello, un técnico puede retirar las bujías en motores a gasolina o los inyectores en los diésel y verificar si existe agua en los cilindros. Si el motor no gira, podría presentar un bloqueo hidráulico. Esta operación debe quedar en manos de personal especializado.

La revisión también debe contemplar los lubricantes de la transmisión y los diferenciales, además del líquido de frenos y el combustible. Si están contaminados, deberán reemplazarse. Asimismo, se debe retirar el agua de la cabina, secar alfombras y asientos, limpiar los conectores con productos específicos y revisar los fusibles y relés. Finalmente, un escaneo electrónico permitirá comprobar si los módulos del vehículo responden correctamente.

En los híbridos y eléctricos, la precaución debe ser mayor: si existe sospecha de que el agua alcanzó la batería de alta tensión, no se debe encender ni cargar el vehículo. Su evaluación corresponde a técnicos especializados.

La recomendación final de Caballero es no apresurarse a recuperar el automóvil. Un vehículo inundado no se salva intentando encenderlo apenas baja el agua, sino mediante una inspección ordenada de sus componentes mecánicos y eléctricos. En estos casos, trasladarlo en una grúa al taller puede resultar mucho más económico que provocar daños irreversibles en el motor.