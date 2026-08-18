¿Qué es AWD y 4WD?
¿Qué es AWD y 4WD?
Por Redacción EC

Los vehículos con tracción 4x4 o integral suelen asociarse con una mayor seguridad cuando las condiciones del camino se complican. Y existe una razón para ello: al enviar la fuerza del motor a las cuatro ruedas, estos sistemas pueden mejorar la capacidad del vehículo para acelerar sobre superficies de baja adherencia.

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