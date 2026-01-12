BYD confirmó que comenzará a fabricar localmente el SUV híbrido enchufable Song Plus en Brasil a partir de 2026, integrándolo a la línea de producción de su nuevo complejo en Camaçari, estado de Bahía. Esta decisión forma parte de la estrategia de la marca para fortalecer su presencia en el mercado brasileño, reducir la dependencia de importaciones y consolidar su crecimiento en la región.

La fábrica de Camaçari, que inició operaciones hace poco más de dos meses, se ha acercado a la producción de 20.000 vehículos de los modelos Dolphin Mini eléctrico, King híbrido y Song Pro SUV. Con la incorporación del Song Plus, este último se convertirá en el cuarto modelo producido en la planta, inicialmente con las mismas especificaciones del vehículo importado actualmente en Brasil, lo que facilitará su integración y acelerará el inicio de la fabricación local.

Aunque el Song Plus ya fue reemplazado en el mercado chino, BYD ha decidido continuar su producción para los mercados internacionales, donde el modelo mantiene una demanda estable y un ciclo de producto más prolongado. Según la compañía, esta diferencia responde a las distintas estrategias de renovación de productos entre China y otros países.

Para BYD, la fabricación nacional del Song Plus en Brasil está alineada con su plan de expandir su base de proveedores locales y generar empleo, fortaleciendo la economía regional y consolidando a la marca como un actor clave en el mercado automotriz brasileño. “Traer el Song Plus a Bahía es un paso natural y completamente en sintonía con nuestra estrategia de largo plazo para Brasil”, afirmó Alexandre Baldy, vicepresidente senior de BYD en el país y responsable de ventas y marketing.

Este es el diseño interior del BYD Song Plus, destacándose su enorme pantalla de 13" con orientación vertical y horizontal. (Foto: BYD) / BYD

La empresa ha asignado unos R$ 5.5000 millones (aproximadamente US$1.100 millones) a la fase actual de construcción del complejo industrial, de los cuales más de R$ 3.000 millones ya se han invertido. El objetivo general es seguir ampliando la producción hasta alcanzar una capacidad anual de 600.000 vehículos, transformando la planta de Camaçari en un centro de fabricación importante fuera de Asia.

En resumen, la nacionalización del Song Plus representa un paso significativo en la estrategia de BYD en Brasil, enfocada en consolidar su liderazgo, aumentar la producción local y responder a la creciente demanda de vehículos electrificados en el país.