Geely, la automotriz china que ya ingresó al mercado argentino con sus modelos eléctricos, está proyectando un paso decisivo: ensamblar vehículos en el país en los próximos cinco años. Así lo confirmó Autos Sustentables del Sur, importadora exclusiva de la marca para Argentina.

De acuerdo con declaraciones de su director general, Juan Azamendia, Geely “nos consultó si estamos preparados para hacerlo en Argentina, y la respuesta será positiva, aunque dependerá del contexto de los próximos años”. El plan forma parte del contrato firmado por cinco años entre la empresa china y su distribuidora local.

Por ahora, el proyecto se encuentra aún en fase de propuesta, pero con un compromiso claro. Azamendia precisó que, mientras se define la instalación de la línea de ensamblaje, la llegada inicial de modelos se hará mediante importación desde Brasil, donde la marca ya está produciendo bajo la misma estructura regional.

El primer modelo que arribará al mercado argentino es el SUV eléctrico Geely EX5, lanzado recientemente en el país. Este modelo es parte de la estrategia global de Geely en movilidad eléctrica (NEV) y apunta a fortalecer su presencia en la región.

Geely Galaxy A7 PHEV sedán en color Plata Escarcha. Crédito: Geely / Geely

Argentina, por su parte, aparece como un mercado estratégico para la marca. La posibilidad de ensamblar localmente implicaría no solo producción de vehículos, sino también el desarrollo de una cadena más integrada de movilidad eléctrica en la región. Según Azamendia, el objetivo no se limita a armar vehículos, sino que en Brasil también se fabricarán baterías para vehículos eléctricos, lo que “refuerza el objetivo de desarrollar una cadena regional de electromovilidad”.

Para el mercado local esto representa una apuesta de largo plazo: se generaría actividad productiva, empleo, y se potenciaría el acceso a tecnología eléctrica a menor costo dado que el componente importado podría reducirse con el tiempo. También fortalece la posición de Geely frente a la acelerada irrupción de marcas chinas en Argentina.

Sin embargo, los ejecutivos mantienen cautela: aunque la intención de ensamblaje está explícita, la concreción dependerá de factores como la infraestructura, el entorno regulatorio, la demanda local y los incentivos para movilidad eléctrica. “Lo que Geely disponga, nosotros lo acompañaremos”, añadió Azamendia.

En suma, Geely no solo desembarca con modelos eléctricos en Argentina, sino que vislumbra un paso mayor: producir localmente y formar parte de la cadena de valor de la electromovilidad regional. En un mercado que avanza hacia cero emisiones y mayor integración industrial, esta iniciativa se convierte en un signo de la transformación automotriz latinoamericana.