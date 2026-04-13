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El Kia EV1 alista los últimos detalles antes de su producción mundial. (Foto: Kia)
El Kia EV1 alista los últimos detalles antes de su producción mundial. (Foto: Kia)
/ Kia
Por Redacción EC

Kia acelera su ofensiva eléctrica y ya tiene en la mira el segmento más popular: los autos urbanos. El futuro EV1, conocido como el “Picanto eléctrico”, se perfila como el modelo de entrada a la gama cero emisiones de la marca coreana, con una propuesta pensada para la movilidad diaria.

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