Kia acelera su ofensiva eléctrica y ya tiene en la mira el segmento más popular: los autos urbanos. El futuro EV1, conocido como el “Picanto eléctrico”, se perfila como el modelo de entrada a la gama cero emisiones de la marca coreana, con una propuesta pensada para la movilidad diaria.

Este nuevo citycar no solo responde a la electrificación global, sino también al desgaste natural del actual Picanto, que se acerca al final de su ciclo tras varios años en el mercado.

El EV1 se posicionará por debajo del EV2 dentro del portafolio eléctrico de Kia, con el objetivo de convertirse en una alternativa accesible para el público masivo. La marca busca así democratizar el acceso a los autos eléctricos en Europa y otros mercados clave.

En términos técnicos, las primeras anotaciones apuntan a dos opciones de batería. La versión base tendría unos 42,2 kWh, suficiente para recorrer cerca de 322 km, mientras que variantes superiores podrían alcanzar hasta 480 km con una batería de 61 kWh.

La potencia rondaría los 145 caballos en sus versiones intermedias, más que suficiente para un vehículo orientado al tráfico urbano. Además, se espera que el EV1 adopte una arquitectura de 400 voltios y un enfoque “definido por software”, con actualizaciones remotas y sistemas integrados.

Otro punto clave será su precio. Diversos reportes indican que en Europa podría situarse alrededor de los 20.000 a 25.000 euros, convirtiéndose en uno de los eléctricos más asequibles del mercado. En Latam, llegaría con un precio asequible en busca de competir con el Renault Twingo.

En diseño, todo apunta a un formato compacto, de líneas verticales y optimizado para el uso en ciudad. Kia buscará maximizar el espacio interior sin perder maniobrabilidad, una fórmula que ha sido clave en el éxito del Picanto.

Así, el EV1 no solo será un nuevo modelo, sino una pieza estratégica: el paso definitivo de Kia para llevar la electrificación al corazón del segmento urbano.