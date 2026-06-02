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¿Una SUV 4X4 a partir del Volkswagen Amarok? (Foto: Fernando Roca)
¿Una SUV 4X4 a partir del Volkswagen Amarok? (Foto: Fernando Roca)
/ Volkswagen
Por Redacción EC

Volkswagen parece estar preparando una nueva ofensiva en Sudamérica. Mientras avanza el desarrollo de la próxima generación de la Amarok, prevista para debutar en 2027, diversas publicaciones especializadas de Brasil y Argentina revelan que la marca alemana también trabaja en un SUV derivado de esta pickup, conocido internamente como Proyecto Atacama.

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