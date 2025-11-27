Ambas versiones lucen la firma lumínica LED Pure Vision y un diseño frontal renovado que resalta el carácter tecnológico del modelo. (Foto: Fernando Roca)
Ambas versiones lucen la firma lumínica LED Pure Vision y un diseño frontal renovado que resalta el carácter tecnológico del modelo. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca
Fernando Roca Canales
Fernando Roca Canales

Escucha la noticia

00:0000:00
¿Un SUV híbrido con una tercera pantalla para ver Netflix? Así llega el nuevo Renault Koleos con hasta 63 km/gal de rendimiento
Resumen de la noticia por IA
¿Un SUV híbrido con una tercera pantalla para ver Netflix? Así llega el nuevo Renault Koleos con hasta 63 km/gal de rendimiento

¿Un SUV híbrido con una tercera pantalla para ver Netflix? Así llega el nuevo Renault Koleos con hasta 63 km/gal de rendimiento

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El diseño de los carros franceses se caracteriza por su originalidad y, principalmente, por su elegancia. Salvo excepciones, destacan sobre la estética americana o japonesa. Esto se aprecia especialmente en las marcas de lujo y deportivas como Bugatti y Alpine, pero ahora también en las más populares como Renault, Peugeot y Citroën. Es una elegancia transversal. En esa línea, asistimos al lanzamiento del nuevo Renault Koleos en el Perú, el cual se actualiza radicalmente, acentuando un diseño elegante y atrevido al mismo tiempo. Aquí te lo presentamos.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC