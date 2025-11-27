¿Un SUV híbrido con una tercera pantalla para ver Netflix? Así llega el nuevo Renault Koleos con hasta 63 km/gal de rendimiento

Escucha la noticia
¿Un SUV híbrido con una tercera pantalla para ver Netflix? Así llega el nuevo Renault Koleos con hasta 63 km/gal de rendimientoResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El diseño de los carros franceses se caracteriza por su originalidad y, principalmente, por su elegancia. Salvo excepciones, destacan sobre la estética americana o japonesa. Esto se aprecia especialmente en las marcas de lujo y deportivas como Bugatti y Alpine, pero ahora también en las más populares como Renault, Peugeot y Citroën. Es una elegancia transversal. En esa línea, asistimos al lanzamiento del nuevo Renault Koleos en el Perú, el cual se actualiza radicalmente, acentuando un diseño elegante y atrevido al mismo tiempo. Aquí te lo presentamos.
TE PUEDE INTERESAR
- Crece en dimensiones, llega más potente y con 5 estrellas de seguridad: ¿qué más ofrece el nuevo Nissan Kicks?
- Es el Jeep más barato, tiene una caja MT y un motor de 1,2 Puretech actualizado: manejamos el Avenger y te contamos nuestra experiencia
- ¿Por qué muchos conductores quedan varados en rutas arenosas? Un experto revela cómo evitarlo
- “No queremos una cuota de género, sino ser valiosas en nuestras empresas”: así se presentó WIAS en el Perú
- Manejamos el Lexus NX350h: el SUV híbrido que combina potencia y lujo, ¿cuánto vale en Perú?
Contenido Sugerido
Contenido GEC