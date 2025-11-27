¿Un SUV híbrido con una tercera pantalla para ver Netflix? Así llega el nuevo Renault Koleos con hasta 63 km/gal de rendimiento

“Renault quiere posicionar el nuevo Koleos como el referente tecnológico y futurista del segmento SUV, especialmente por su versión híbrida. Este lanzamiento busca aumentar la notoriedad de la marca y atraer nuevos clientes que desean ser parte de la estrategia global ‘Renaulution’, que apuesta por la innovación, sostenibilidad y diseño”, explicó Claudia Bel, gerenta de marca de Renault.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

Durante la presentación, Bel explicó que el Koleos ya es un modelo con 17 años en el mercado peruano y más de 10.000 ventas a nivel regional. Ahora, pese a ser un SUV con ADN francés, la primera generación (2007-2017) no se fabricó en Francia, sino en Corea del Sur. Su génesis involucró a varios actores, ya que se desarrolló junto a Nissan, pero se fabricó en la planta de Renault Samsung Motors en Busan.

Ya son 16 años del Renault Koleos en el Perú y 18 en el mundo. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Durante esos 10 años de producción tuvo dos actualizaciones. La segunda generación (2017-actualidad) llegó con cambios radicales, pues debido a la alianza Renault-Nissan, la firma francesa aprovechó la plataforma del Nissan X-Trail para el Koleos. En ese sentido, el modelo creció en dimensiones y tecnología. En 2021 llegó la primera actualización, mientras que en 2025 se presentó la segunda actualización de la segunda generación. Remarcamos este último dato, ya que ese será el tratamiento para el Perú, según Renault. En otros países se presentó como tercera generación y, aunque puede generar confusión, esto se debe a estrategias comerciales.

TEST: Probamos la renovada Renault Koleos - 1

Pero, ¿qué alimenta la confusión sobre si se trata de una actualización o una nueva generación? En general, en una actualización se esperan cambios ligeros en el diseño y una mejora en el equipamiento. Sin embargo, esta segunda actualización no solo incluye cambios estéticos, sino también modificaciones en la plataforma y la motorización.

En esta renovación, el acuerdo del Grupo Renault y Geely toma relevancia, pues Renault utilizó la plataforma CMA (Compact Modular Architecture) del Geely Monjaro para el Koleos. De modo que estamos ante un cambio radical en la línea histórica del modelo, que vuelve a crecer en dimensiones. En 2007 nació midiendo 4,5 m de largo y, casi 20 años después, alcanza los 4,77 m.

Antes de llegar a sus nuevas características, es importante señalar el significado de Koleos para entender el origen de su fabricación. Según Bel, Koleos tiene un origen griego y se traduce como “espacio para guardar” o “lugar que sirve para guardar”. Entonces, el nombre enfatiza su capacidad de carga y su espacio interior.

¿Cómo es el Koleos?

Sin duda, la apuesta del nuevo Koleos está en el diseño, la comodidad, la eficiencia y el equipamiento. Su carrocería tiene una estética futurista, integrando la parrilla en el frontal y eliminando el marco cromado de la versión anterior. Al mismo tiempo, los trazos sobre el capó y los laterales acentúan la elegancia del modelo, mientras que las luces traseras a lo ancho del vehículo definen su personalidad tecnológica.

El diseño frontal del nuevo Renault Koleos combina una parrilla integrada de estilo futurista con iluminación LED Pure Vision, creando una identidad visual más limpia, moderna y tecnológica en ambas versiones, Privilege y Alpine. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

La versión Privilege equipa aros de aleación de 19” Diamond Cut, mientras que la Alpine apuesta por aros de 20” Black Diamond Cut, reforzando su estética deportiva. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Con una distancia entre ejes de 2.820 mm, el nuevo Koleos brinda uno de los habitáculos más amplios del segmento, priorizando el confort en viajes largos. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En términos de comodidad, la distancia entre ejes de 2,82 m habla por sí sola. Es una de las más amplias de su segmento, que en su mayoría ronda los 2,72 m. Es decir, casi 10 cm adicionales que se traducen en mayor espacio para las piernas en la segunda fila de asientos. Renault señala que el espacio para las rodillas es de 320 mm. En tanto, el maletero tiene un máximo de 574 litros y destaca por su profundidad. De hecho, da la impresión de poder acomodar cuatro maletas de 23 kg en sentido paralelo a la carrocería.

La eficiencia viene de la mano de la nueva oferta mecánica. Por un lado, Renault deja atrás el motor de 2,5 litros aspirado y lo reemplaza por un 2,0 litros turbo de 215 hp. Con la transmisión automática de doble embrague de siete velocidades, logra un rendimiento promedio de 40 km/gal. Por otro lado, la opción más eficiente es la híbrida, que combina un motor 1,5 litros turbo GDI con un generador eléctrico para entregar 241 hp. La transmisión es híbrida dedicada (DHT) y consigue hasta 63 km/gal. Un aspecto a considerar es que, en ambos casos, el motor utiliza cadena de distribución.

La versión Privilege 2.0T del nuevo Renault Koleos destaca por su motor 2.0 turbo de 215 hp y la transmisión automática DCT de 7 velocidades, ofreciendo una conducción más eficiente y suave. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En cuanto al equipamiento, destaca la triple pantalla digital de 12,3″: panel de instrumentos, pantalla central táctil y pantalla táctil para el copiloto. Esta última fue diseñada para el entretenimiento, por lo que el acompañante podrá ver contenido en YouTube, Netflix u otras plataformas. Aunque podría parecer inseguro, la pantalla cuenta con un polarizado que evita distracciones en el conductor. Además, ofrece un sistema de audio independiente que funciona con audífonos inalámbricos, garantizando seguridad y aislamiento.

El equipamiento es similar en ambas versiones, con diferencias mínimas. Tanto la Privilege 2,0T como la Alpine Full Hybrid 1,5T incluyen aire acondicionado tri-zona, asientos delanteros con ajuste eléctrico, ventilación y calefacción, volante con mandos y calefacción, llave digital, botón de encendido, cargador inalámbrico y modos de conducción (confort, eco, sport, AI y snow), entre otros.

El Koleos Alpine ofrece un sistema de sonido Bose® con cancelación activa de ruido, pensado para una experiencia auditiva superior. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El interior del Koleos ofrece un ambiente premium gracias a su triple pantalla digital de 12,3”, presente tanto en la versión Privilege como en la Alpine. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En la consola central encontramos el cargador inalámbrico y la palanca de cambios automática. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Entre las exclusividades de la versión Alpine están el Head-Up Display, sistema de sonido Bose con 10 parlantes y cancelación activa de ruido, tapicería de eco-cuero con detalles en alcántara con el logotipo Alpine bordado y paneles internos tipo gamuza con costuras Alpine.

Seguridad y precios

Ambas versiones comparten el mismo equipamiento de seguridad, con 7 airbags y 27 asistentes ADAS, entre ellos el frenado autónomo de emergencia y la alerta de tráfico cruzado.

El nuevo Renault Koleos llega desde US$42.990. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Finalmente, la versión Privilege llega desde US$42.990, mientras que la Alpine Full Hybrid se ofrece desde US$46.990.