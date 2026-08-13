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Resumen

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¿Realmente otro vehículo ligero hubiera resistido el peso del contenedor?. (Foto: Chat GPT/Agencia Andina/Hyundai)
¿Realmente otro vehículo ligero hubiera resistido el peso del contenedor?. (Foto: Chat GPT/Agencia Andina/Hyundai)
/ Chat GPT/Agencia Andina/Hyundai
Por Fernando Roca Canales

A raiz de un accidente recientemente registrado en la Carretera Central, donde un contenedor que era transportado por un semirremolque cayó sobre dos vehículos y dejó uno de ellos completamente aplastado, además de dos personas fallecidas, surgió una pregunta entre los usuarios de redes sociales.¿El desenlace habría sido diferente si el vehículo involucrado hubiera sido de otra marca?

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